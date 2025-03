Tecnologia de reconhecimento facial tem estreia tranquila no estádio

Foto: AURÉLIO ALVES Entrada para três setores exigia cadastro para reconhecimento facial

Em seu primeiro teste após o início da implantação, a tecnologia reconhecimento facial da Arena Castelão teve funcionamento tranquilo ontem, durante o primeiro jogo da final do Campeonato Cearense. Os torcedores dos setores Premium, Especial e Camarotes conseguiram acessar, em sua maioria, o estádio sem grandes dificuldades.

Antes da bola rolar, as famosas "filas para entrar" ocorreram, mas, com a nova ferramenta, fluíram com rapidez. Torcedora do Fortaleza, Maria Fernanda Lacerda, de 14 anos, avaliou a experiência como positiva, mas citou problemas vivenciados por familiares. "A minha experiência com o cadastramento facial foi 'de boa', mas três pessoas da minha família tiveram problemas", comentou a tricolor.

Conforme observado pelo Esportes O POVO, em casos de erro, equipes de fiscais disponibilizadas pela organização do Gigante da Boa Vista resolveram os empecilhos e aprovaram a entrada dos torcedores mediante comprovante de ingresso ou check-in.

Além de erros de identificação, um caso em especial chamou atenção. Os irmãos gêmeos Gustavo e Rodolfo Cavalcante, de 49 anos, enfrentaram dificuldades ao tentar acessar o estádio.

Na ocasião, o sistema de reconhecimento facial os confundiu. Gustavo, que entrou cerca de 10 minutos depois de Rodolfo, foi barrado sob a alegação de que já havia passado pelo controle de acesso.

"Com essa questão do reconhecimento facial, que é uma novidade, tivemos um probleminha. Meu irmão entrou uns 10 minutos antes do que eu, e quando fui passar no reconhecimento facial, a moça disse: 'Você acabou de entrar'. Eu disse: 'Como? Eu estou entrando agora'", relatou Gustavo.

Após a intervenção de uma supervisora e a apresentação do comprovante de reconhecimento facial pelo celular, o acesso foi liberado. Após o episódio, os irmãos alertaram para possíveis dificuldades futuras para outros torcedores gêmeos que frequentam o estádio em setores diferentes ou em horários distintos.

"Ainda bem que estávamos juntos e indo para o mesmo setor. Mas pode ser um problema caso um vá para um setor e o outro para outro lugar. É uma questão que precisa ser observada para futuras melhorias", disse Gustavo.

Além do episódio envolvendo os gêmeos univitelinos, outro membro da família Cavalcante teve dificuldades para acessar a Arena Castelão na tarde de ontem. Lucas, de 15 anos, filho de Rodolfo, enfrentou um problema com seu ingresso de cortesia, mesmo estando com toda a documentação correta. O impasse gerou um princípio de confusão nas catracas do setor especial com seguranças do estádio. A madrasta do jovem, Kitéria Duarte, relatou a situação.

"Eu e meu enteado ganhamos cortesias. A gente fez todo o processo de reconhecimento facial, cadastrou tudo no site. Quando a gente foi entrar, eu entrei primeiro e o dele disse que tinham usado há dois minutos. A gente achou até que podia ter trocado os QR codes, mas não foi. O dele travou mesmo. E, apesar de ele estar com o nome completo e com documentação em mãos, deu erro", comentou.

Após inúmeros tentativas, a entrada do adolescente foi liberada, mas o processo gerou frustração entre os familiares.(Colaborou Rangel Diniz / Especial para O POVO)





Biometria facial do Castelão reconhece homem com mandado em aberto e ele é preso

Um homem que estava com um mandado de prisão em aberto contra si foi preso pela Polícia Militar do Ceará (PM-CE) na Arena Castelão durante o primeiro jogo da final do Campeonato Cearense 2025. Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado (SSPDS), a prisão foi feita graças ao sistema de reconhecimento facial, que foi utilizado pela primeira vez no estádio neste sábado, 15.



Ainda de acordo com a SSPDS, o homem, que não teve a identidade divulgada, havia tido a prisão decretada por ser suspeito de um crime de receptação.

"Após o reconhecimento, uma equipe da PM-CE se deslocou ao ponto onde o foragido se encontrava e localizou o suspeito na arquibancada do equipamento esportivo", informou em nota a pasta.

"Diante disso, após a abordagem policial, foram realizados os procedimentos cabíveis, no 16º Distrito Policial (16º DP) da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), e o suspeito foi colocado à disposição da Justiça".

Conforme a SSPDS, disponibilizou vídeo que mostra o momento em que os PMs efetuam a prisão: