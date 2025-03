Copa Libertadores: Fortaleza encara Racing, Colo-Colo e Bucaramanga na 1ª fase

Foto: Mateus Lotif / Fortaleza EC Fortaleza, garantido na Libertadores 2025, terá aumento de receitas

A Conmebol realizou ontem, o sorteio da fase de grupos da Copa Libertadores da América. O Fortaleza, representante cearense no torneio ficou no Grupo E ao lado de Racing, da Argentina; Colo-Colo, do Chile; e Atlético Bucaramanga, da Colômbia. O sorteio foi realizado na sede da entidade, em Assunção (Paraguai).

A entidade máxima do futebol sul-americana já divulgou a data-base para o início dos confrontos da fase de grupos: 2 de abril. Nos próximos dias, a federação detalhará a tabela com dias, horários e locais dos jogos. O Leão irá realizar sua estreia diante do Racing, na Arena Castelão, ainda sem dia definido.

Com o embate frente a La Academia, o Leão terá enfrentado os cinco grandes clubes da Argentina, uma vez que já enfrentou Boca Juniors, River Plate, San Lorenzo e Independiente. Além disso, encara novamente o Colo-Colo, rival com que já esteve frente a frente na primeira disputa de Liberta do clube, em 2022.

Para avançar às oitavas de final, o Fortaleza precisa terminar a fase de grupos entre os dois primeiros da chave. Caso fique em terceiro, a equipe será redirecionada para a Copa Sul-Americana, onde disputará os playoffs do torneio.

A participação do Fortaleza na Copa Libertadores tem sido constante nos últimos anos. Esta será a terceira vez que o clube disputará a fase de grupos em menos de quatro temporadas, todas sob o comando do técnico argentino Juan Pablo Vojvoda.

A primeira aparição do Tricolor aconteceu em 2022. Na ocasião, a equipe caiu em um grupo desafiador ao lado do River Plate (Argentina), Colo-Colo (Chile) e Alianza Lima (Peru). Mesmo sendo estreante no torneio, mostrou competitividade e terminou na segunda colocação.

A campanha teve três vitórias (duas sobre o Alianza Lima e uma contra o Colo-Colo), dois reveses (um contra os chilenos, outro contra o River) e um empate, diante dos argentinos, em casa.

Nas oitavas de final, porém, o Fortaleza encontrou dificuldades contra o Estudiantes. No jogo de ida, no Gigante da Boa Vista, empatou em 1 a 1. Na volta, disputada em La Plata, a equipe cearense acabou eliminada após ser derrotada por 3 a 0.

No ano seguinte, em 2023, o clube voltou a disputar a Libertadores, mas dessa vez teve de passar pela fase preliminar. No primeiro duelo da pré-Libertadores, enfrentou o Deportivo Maldonado, do Uruguai. Após um empate sem gols no jogo de ida, o Fortaleza se impôs no Castelão e venceu por 4 a 0, garantindo vaga na fase seguinte.

Na última eliminatória antes da fase de grupos, o time cearense enfrentou o tradicional Cerro Porteño, do Paraguai. No jogo de ida, na Arena Castelão, perdeu por 1 a 0. Na volta, em Assunção, saiu atrás no placar novamente e acabou derrotado por 2 a 1, sendo eliminado precocemente.

A queda rendeu redirecionamento para a Copa Sul-Americana, a "Série B" do Continente. Lá, o Tricolor do Pici fez campanha histórica até a decisão, onde foi derrotado nos pênaltis pela LDU, do Equador.

Agora, em 2025, o Fortaleza volta à fase de grupos da Libertadores com a expectativa de repetir ou até superar sua melhor campanha.

Grupos da Copa Libertadores 2025

Grupo A

Botafogo

Estudiantes (ARG)

Universidad de Chile (CHI)

Carabobo (VEN)



Grupo B

River Plate (ARG)

Independiente del Valle (EQU)

Universitario (PER)

Barcelona (EQU)



Grupo C

Flamengo

LDU (EQU)

Deportivo Táchira (VEN)

Central Córdoba (ARG)



Grupo D

São Paulo

Libertad (PAR)

Talleres (ARG)

Alianza Lima (PER)



Grupo E

Racing (ARG)

Colo-Colo (CHI)

Fortaleza

Atlético Bucaramanga (COL)



Grupo F

Nacional (URU)

Internacional

Atlético Nacional (COL)

Bahia



Grupo G

Palmeiras

Bolívar (BOL)

Sporting Cristal (PER)

Cerro Porteño (PAR)



Grupo H

Peñarol (URU)

Olimpia (PAR)

Vélez (ARG)

San Antonio (BOL)

Ordem dos confrontos do Fortaleza



1. Fortaleza x Racing

2. Colo-Colo x Fortaleza

3. Bucaramanga x Fortaleza

4. Fortaleza x Colo-Colo

5. Fortaleza x Bucaramanga

6. Racing x Fortaleza