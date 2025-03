Ceará recebe o Juazeirense no Castelão para encaminhar ida ao mata-mata do Nordestão

Foto: Gabriel Silva/Ceará SC Éder, zagueiro do Ceará, em jogo do Campeonato Cearense

Em meio a uma maratona de jogos decisivos, o Ceará tem um importante compromisso na noite de hoje. Na Arena Castelão, em Fortaleza, o Alvinegro recebe a Juazeirense-BA às 19 horas (horário de Brasília), em confronto da sexta rodada da Copa do Nordeste de 2025.

No duelo, o Vovô almeja a vitória para encaminhar classificação para a fase mata-mata do certame regional. Atualmente, a equipe de Porangabuçu tem 7 pontos somados, estando no G-4. Em sua campanha, disputou quatro duelos e venceu dois, além de perder um e empatar outro. Ademais, ainda tem um jogo atrasado contra o Bahia, válido pela rodada 4.

A Juazeirense, por sua vez, tem seis pontos e briga para entrar na zona de classificação. O Cancão de Fogo acumula uma vitória, três empates e uma derrota na atual edição da Lampions League.

Embalado pela boa fase na temporada, o Ceará encara o embate com o máximo de seriedade, mas, mesmo ciente da importância do triunfo em termos de classificação, o técnico Léo Condé pode escalar um time alternativo.

Isso porque o Vovô vive uma semana extremamente decisiva. No sábado passado, 15, disputou a primeira final do Campeonato Cearense, e saiu vencedor diante do rival Fortaleza, por 1 a 0. Neste sábado, 22, entra em campo para decidir, de fato, o título estadual.

Com isso, a tendência é de que alguns titulares sejam poupados diante da Juazeirense. Para o jogo, o Alvinegro tem cinco desfalques certos e uma dúvida. As baixas confirmadas são Rafael Ramos, Bruno Tubarão, Pedro Henrique e Ramon, entregues ao departamento médico. Já a dúvida gira em torno de Richardson, que segue em tratamento para controle da dor decorrente de uma fascite plantar.

Entre a torcida, há expectativa para a estreia do volante Lucas Lima, primeiro reforço da equipe na janela dos estaduais. O jogador, inclusive, deixou clara sua vontade de estar em campo diante do time baiano.

"Eu, fisicamente, estou bem. Último jogo que eu tive foi há uma semana e meia. Ficarei muito feliz se estrear amanhã. Estou aqui para ajudar. Se começar ou entrar no decorrer do jogo vou estar bem preparado", comentou o atleta em entrevista coletiva ontem.

Por outro lado, a Juazeirense almeja dar uma resposta à sua torcida após não se classificar para as semifinais do Campeonato Baiano. No torneio local, o time ficou apenas na sexta colocação e não conseguiu uma vaga entre os quatro primeiros.

No Nordestão, venceu Sampaio Corrêa e empatou com o CSA nos dois compromissos mais recentes, resultados estes que deixaram a equipe próxima ao G-4. Com isso, diante de um embate crucial, o técnico Carlos Rabello deve escalar força máxima.

O embate desta quarta-feira, 19, é apenas o segundo entre os times. O primeiro — único — encontro na história foi pela Copa do Nordeste de 2024, e o Alvinegro levou a melhor. Em fevereiro do ano passado, no estádio Adauto Moraes, em Juazeiro (BA), o Vovô ganhou por 1 a 0, com gol do centroavante do Facundo Barceló.



Ceará x Juazeirense: ficha técnica

Ceará

4-3-3: Fernando Miguel; Fabiano, Éder, Marcos Victor e Nicolas; Lucas Lima, Lourenço e Matheus Araújo; Galeano, Aylon e Rômulo. Téc: Léo Condé

Juazeirense

4-3-1-2: Igor Leonardo; Alex Santos, Jr. Santos, Wesley e Daniel; Emerson, Trindade e Waguinho; Zé Oliveira; Guilherme e Nico Rangel. Téc: Carlos Rabello

Local: Arena Castelão, em Fortaleza/CE

Data: 19/3/2025

Horário: 19 horas

Árbitro: Paulo José Souza Mourão (MA)

Assistentes: Elson Araujo da Silva (MA) e Edna Cristina Santos Ferreira (MA)

Transmissão: Premiere, Rádio O POVO CBN, O POVO CBN Cariri, YouTube e Facebook O POVO