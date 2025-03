Fortaleza visita Sousa e pode selar classificação antecipada na Copa do Nordeste

Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC Suspenso da decisão do Campeonato Cearense, volante Pol Fernández deve ser titular

Vivendo um momento de pressão, o Fortaleza quer afastar as lembranças da derrota no Clássico-Rei do final de semana passado para tentar dar início a uma nova etapa nesta temporada. O primeiro adversário no caminho da almejada retomada é o Sousa-PB, equipe que o Leão do Pici enfrenta hoje, às 21h30min, no estádio Marizão, em Sousa, no interior da Paraíba, pela sexta rodada da Copa do Nordeste.



Em meio à fase técnica em baixa do time comandado por Juan Pablo Vojvoda, a campanha do Tricolor na Lampions tem sido mediana. O escrete vermelho, azul e branco ocupa a terceira posição do Grupo A, com nove pontos conquistados, três a menos que o líder Sport-PE. Na rodada passada, o Leão goleou os reservas do Ferroviário por 4 a 0, resultado que deixou o clube cearense em situação confortável dentro do G-4.



O Fortaleza, inclusive, pode confirmar a classificação à fase mata-mata com uma rodada de antecedência. Para isso, basta um triunfo por qualquer placar diante do lanterna Sousa-PB, resultado que garante, também, a segunda colocação do Grupo A, já que o Sport-PE (1º) e o Vitória-BA (2º) fazem confronto direto. Caso o Leão cearense empate, precisará torcer para que o duelo entre Altos-PI (5º) e Moto Club-MA (6º) termine igualado para selar vaga.



Apesar do contexto favorável, não será surpresa se Vojvoda optar por escalar um time alternativo que mescle jogadores com maior e menor minutagem neste ano, contexto que se reforça por conta da final do Cearense, cujo segundo e decisivo jogo acontece no próximo sábado, 22. Some-se a isso o desgaste da viagem até Sousa (PB) — a delegação tricolor viajou de avião até Juazeiro do Norte e encarou mais 2h30min de ônibus até o interior paraibano.



Rival do Leão, o Sousa-PB ainda tem chance de avançar na Copa do Nordeste. O time paraibano é o último do Grupo A, com 3 pontos somados, ou seja, três a menos que o CRB-AL (4º). Considerando confrontos pelo Nordestão, Paraibano e Copa do Brasil, o Dino acumula oito jogos consecutivos sem triunfo, embora tenha se classificado para a final do Estadual no domingo passado após disputa nos pênaltis.



Será a quarta vez na história que Fortaleza e Sousa se enfrentam. O Leão venceu todas as disputas anteriores. Dois confrontos aconteceram na edição de 2013 da Lampions, quando o Tricolor ganhou por 3 a 0 na Arena Castelão e por 1 a 0 no interior da Paraíba. O duelo mais recente ocorreu em 2022, também pelo certame regional, e com outro triunfo do time cearense, desta vez uma goleada por 5 a 0.



Para a partida, o técnico Vojvoda não contará com o zagueiro Kuscevic, que se apresentou à seleção do Chile para as rodadas 13 e 14 das Eliminatórias. Outra ausência deve ser a do argentino Brítez, que está se recuperando de uma entorse no tornozelo esquerdo. Pelo lado do Sousa-PB, o treinador Paulo Foiani não tem nenhuma baixa.



Sousa-PB x Fortaleza: ficha técnica

Sousa



4-3-3: Bruno Fuso; Welisson (Iranilson), Marcelo Duarte, João Rafael e Jackson; Hebert Cristian, Ciro Henrique e Patrik Dias; Elielton, Dhonata e Bruno Matos (Diego Ceará). Téc: Paulo Foiani

Fortaleza



4-3-3: Brenno; Tinga, David Luiz, Titi e Bruno Pacheco; Pol Fernández, Zé Welison e Calebe; Pikachu, Kayzer e Breno Lopes. Téc: Vojvoda

Local: Estádio Marizão, em Sousa (PB)

Data: 19/3/2025

Horário: 21h30min

Árbitro: Wallas Martins Lopes/MA

Assistentes: Antônio Adriano de Oliveira/MA e Ivanildo Gonçalves da Silva/MA

Transmissão: Rádio O POVO CBN, O POVO CBN Cariri, Youtube e Facebook O POVO, Premiere e SBT