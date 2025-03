Brasil recebe Colômbia em confronto direito e mira vice-liderança das Eliminatórias

Foto: RAFAEL RIBEIRO/CBF Candidato a melhor do mundo em 2025, Raphinha formará quarteto de ataque com Vini, Rodrygo e João Pedro

No primeiro compromisso em 2025, a seleção brasileira vai a campo hoje, a partir das 21h45min, no estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF), para um confronto direto diante da Colômbia. Um triunfo em casa e uma combinação de resultados favorável pode fazer a Amarelinha saltar para a vice-liderança das Eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo de 2026.

Apesar de estar invicto há quatro jogos, o Brasil faz campanha titubeante no torneio classificatório para o próximo Mundial e ficou no empate nos dois compromissos mais recentes, em novembro de 2024, contra Venezuela e Uruguai — ambos por 1 a 1. A equipe de Dorival Júnior ocupa a quinta posição, com 18 pontos após 12 partidas disputadas (cinco vitórias, três igualdades e quatro derrotas).

A seleção está na zona de classificação para a Copa — os seis primeiros garantem presença nos Estados Unidos, Canadá e México, e o sétimo disputará a repescagem —, mas tem o desafio de apresentar desempenho capaz de convencer a torcida e subir na tabela de classificação. No encontro mais recente entre as equipes, pela Copa América do ano passado, empate por 1 a 1.

Um resultado positivo no Mané Garrincha já garantiria a ultrapassagem da Colômbia, quarta colocada, com 19 pontos. Restaria torcer por tropeços de Equador, que encara a Venezuela, e Uruguai, que faz clássico contra a líder Argentina. Os dois concorrentes teriam de empatar ou perder os confrontos de amanhã para que o Brasil consiga chegar ao segundo lugar.

Apesar da pressão pela ausência do Brasil no topo da tabela das Eliminatórias, cenário costumeiro nas edições anteriores, a maior cobrança sobre Dorival e seus comandados é pelo rendimento. O escrete nacional ainda não inspira confiança de que terá condição de fazer frente às principais potências do mundo daqui a pouco mais de um ano, na América do Norte.

O treinador contava com o retorno do atacante Neymar, mas o camisa 10 do Santos sofreu lesão muscular e acabou cortado. Sem o astro, a novidade na escalação será o jovem atacante João Pedro, cria do Fluminense e hoje no Brighton, da Inglaterra. A Amarelinha irá a campo com uma formação ofensiva, composta por quatro homens de frente e dois meio-campistas com perfil mais ofensivo e qualidade de construção de jogo.

O quarteto de ataque terá os três brasileiros de maior destaque a nível mundial: Raphinha é o grande nome do Barcelona na temporada, enquanto Vinícius Júnior e Rodrygo brilham pelo Real Madrid. Na Amarelinha, porém, ainda convivem com a expectativa de assumirem a responsabilidade para se tornarem decisivos. O entrosamento será um empecilho, uma vez que foram apenas dois treinos com o elenco completo.

Rival da vez, a Colômbia fechou 2024 com derrotas para Uruguai (3 a 2) e Equador (1 a 0) e quer começar o ano com uma imagem positiva. O técnico Néstor Lorenzo contra com o retorno do volante Lerma, titular do Crystal Palace, da Inglaterra. Los Cafeteros têm peças conhecidas no futebol brasileiro, como Santiago Arias (Bahia), Richard Ríos (Palmeiras), Jhon Arias (Fluminense), Borré (Internacional) e James Rodríguez (ex-São Paulo).

A lembrança mais recente da seleção brasileira no Mané Garrincha é positiva, já que, há pouco mais de cinco meses, goleou o Peru por 4 a 0.

Depois desta partida, o Brasil volta a campo na terça-feira, 25, às 21 horas, para encarar a líder Argentina no Monumental, em Buenos Aires, no encerramento da rodada de jogos da Data Fifa.

Brasil x Colômbia: ficha técnica

Brasil



4-2-4: Alisson; Vanderson, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Guilherme Arana; Bruno Guimarães e Gerson (André); Raphinha, João Pedro (Savinho), Rodrygo e Vinícius Júnior. Téc: Dorival Júnior

Colômbia



4-3-3: Vargas; Santiago Arias, Davinson Sánchez, Lucumí e Mojica; Lerma, Richard Ríos e Jhon Arias; James Rodríguez, Luis Díaz e Córdoba (Borré). Téc: Néstor Lorenzo

Local: Estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF)

Data: 20/3/2025

Horário: 21h45min

Árbitro: Alexis Herrera-VEN

Assistentes: Jorge Urrego-VEN e Tulio Moreno-VEN

VAR: Juan Soto-VEN

Transmissão: TV Globo, sportv e Globoplay