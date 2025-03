Fonseca estreia hoje contra outra promessa do tênis

Recém empossado como o mais novo membro do clube de 60 melhores tenistas do mundo, o prodígio João Fonseca, de 18 anos, tem novo desafio na noite de hoje. Ele encara o "rival" Learner Tien (EUA), de 19 anos, na estreia do ATP 1000 de Miami, um dos mais importantes do circuito. A partida não começa antes das 20 horas (horário de Brasília), em sessão noturna guardada para os duelos mais aguardados.

Fonseca e Tien se enfrentaram duas vezes no finzinho de 2024, ambas pelo Next Gen Finals. O brasileiro venceu ambas — uma delas a final —, em título que fez com que o garoto virasse um dos assuntos mais comentados do mundo do tênis.

Apesar de mais jovem, Fonseca está ligeiramente melhor no ranking, em 60º. Tien é o 66. O carioca vem ainda embalado pelo título do Challenger 175 de Phoenix, a terceira taça dele em 2025.

Caso vença Tien, ele vai encarar o 20 do mundo, o francês Ugo Humbert — algoz de Fonseca na Copa Davis, em janeiro. O brasileiro pode ainda encarar o 11º do ranking, o australiano Alex de Minaur, logo na terceira rodada.

O Brasil é representado por outros quatro tenistas em Miami. Tenista mais bem ranqueada do País (18 do mundo), Bia Haddad Maia estreia apenas na segunda rodada da chave feminina de simples. A rival será a tcheca Linda Fruhvirtová (215). Já Thiago Seyboth Wild (96º) foi eliminado ontem pelo francês Quentin Halys (57º).

Nas duplas, o Brasil tem Bia Haddad (com a alemã Laura Siegemund), Luísa Stefani (com a húngara Tímea Babos) e a parceria Rafael Matos e Marcelo Melo. (André Bloc)