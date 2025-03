Fortaleza perde para o Sousa na Paraíba e faz outro péssimo jogo pelo Nordestão

Foto: Mateus Lotif / Fortaleza EC Kayzer, em disputa de bola no estádio Marizão

Em mais uma atuação decepcionante, o Fortaleza foi derrotado por 2 a 1 pelo Sousa-PB na noite de ontem, no estádio Marizão, em Sousa (PB), pela penúltima rodada da primeira fase da Copa do Nordeste.

Com o resultado, o Leão chegou à terceira derrota na competição, desperdiçou a chance de vaga antecipada, mas segue dentro do G-4, com nove pontos. A equipe tricolor agora volta o foco para a final do Estadual, contra o Ceará, no próximo sábado, 22.

Apesar do contexto de viagem com logística complicada, gramado ruim e uma escalação alternativa, o desempenho do Fortaleza no primeiro tempo foi bem ruim. Não só pela atuação dos jogadores em campo, mas também pela postura: uma equipe apática, desorganizada defensivamente e sem inspiração ofensiva.

O Sousa, que, vale ressaltar, poupou meio time em prol da decisão do Campeonato Paraibano, no final de semana, conseguiu ser superior ao Tricolor. Dentro da disparidade técnica, o Dino prezou a posse da bola, tentou construir jogadas de pé em pé e se portou de forma mais proativa.

O total contrário do Fortaleza. Foram raros os momentos em que o Leão trocou passes, articulou jogadas ou se mostrou incisivo no ataque, e isso passa pela desconexão do meio-campo. Pol Fernández, contratado sob enorme expectativa, nada produziu. Pelos lados, ambos os laterais, Mancuso e Felipe Jonatan, assim como os pontas Moisés e Pikachu, também não incomodaram.

O gol do clube paraibano, aos 29 minutos, escancarou a péssima atuação coletiva — e individual — do Tricolor. Luan Rodrigues, camisa 20 do Dino, fez o que quis dentro da grande área antes de finalizar e contar com um desvio antes de estufar as redes. Para “alívio” de Vojvoda, o Fortaleza teve a eficiência de aproveitar um erro na saída de bola do Sousa e empatar o jogo minutos após sofrer o gol.

No lance, o Dino entregou a bola de graça para Pikachu no círculo do meio-campo. O atacante acionou Kervin Andrade, que, da intermediária, acertou um bonito chute cruzado. O gol, o primeiro do venezuelano na temporada, evitou que o Leão fosse para o vestiário com derrota parcial.

A conversa no intervalo não surtiu efeito para o Fortaleza no retorno para a disputa do segundo tempo. Ainda com os mesmos problemas da etapa anterior, o Tricolor sofreu um baque logo aos 11 minutos. Luan Rodrigues, de novo ele, marcou um golaço de falta, em cobrança na gaveta do lado direito da baliza defendida por Brenno, que até tentou a defesa, mas não conseguiu.

A partir daí, o Sousa abriu mão de ter a posse de bola, recuou as linhas e se compactou, cenário que, nesta temporada, tem sido um pesadelo para o Fortaleza. O Leão, apesar das mudanças de Vojvoda para melhorar a criação do time, como as entradas de Pochettino e Calebe, continuou tendo dificuldades no ataque. Moisés, em um raro momento livre na área, desperdiçou um lance cara a cara com o goleiro do Dino aos 22 minutos.

Mesmo com um jogador a mais por cerca de 20 minutos, já que Wellisson, do Sousa, foi expulso após levar o segundo cartão amarelo, o Fortaleza não conseguiu sequer arrancar o empate. Melhor para o Dino, que não vencia há oito jogos e era o lanterna do Grupo A do Nordestão. Para o Tricolor, mais uma partida, dentre várias neste ano, que destoa totalmente do desempenho esperado.

Sousa 2x1 Fortaleza: ficha técnica



Sousa



4-4-2: Bruno Fuso; Iranilson (Uesles), Marcelo Duarte, João Rafael e Jackson (Fernando Ceará); Pedro Lima (Herbet), Ian Augusto, Luan Rodrigues e Patrik Dias; Vinicius Silva (Wellington Júnior) e Welisson. Téc: Paulo Foiani



Fortaleza



4-3-3: Brenno; Eros Mancuso, Gustavo Mancha, Titi e Felipe Jonatan (Lucca Prior); Pol Fernández, Zé Welison (Pochettino) e Kervin Andrade (Calebe); Pikachu, Kayzer (Caio Wesley) e Moisés. Téc: Vojvoda

Local: Estádio Marizão, em Sousa (PB)

Árbitro: Wallas Martins Lopes/MA

Assistentes: Antônio Adriano de Oliveira/MA e Ivanildo Gonçalves da Silva/MA

Gols: Luan Rodrigues (29’ 1T e 11’ 2T) e Kervin (32’ 1T)

Cartões amarelos: Patrik, Ian Augusto, Luan Rodrigues Wellisson (2x) (Sousa); Gustavo Mancha, Felipe Jonatan, Kervin, Renato Kayzer e Titi (Fortaleza)

Cartão vermelho: Wellisson



Público e renda: 2.026 pessoas / R$ 26.495.00