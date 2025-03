Galeano brilha e Ceará vence a Juazeirense e fica a um empate de vaga no mata-mata do Nordestão

Foto: Samuel Setubal Galeano (à esquerda) comemora um dos gols que marcou

Em fase exuberante, o Ceará conquistou mais uma vitória na temporada na noite de ontem. Atuando na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), o Vovô bateu a Juazeirense-BA por 2 a 0, em partida da sexta rodada da Copa do Nordeste 2025. O duelo, marcado pelo domínio completo por parte do Alvinegro, teve o atacante Galeano como grande destaque — o paraguaio foi o autor de ambos os tentos.



Devido à maratona de jogos importantes — neste caso, as finais do Campeonato Cearense —, o técnico Léo Condé optou por mandar um time completamente alternativo para o campo de jogo. Com isso, alguns atletas pouco utilizados ganharam chance na onzena inicial.

E, mesmo mexida, a equipe cearense assumiu o favoritismo desde o primeiro minuto de bola rolando. Com a posse de bola para si, o Alvinegro de Porangabuçu focava as investidas principalmente com Galeano, pelo lado direito ofensivo.

No entanto, apesar de ter o controle do duelo e trocar passes de forma correta na maioria das vezes, o Vovô sofreu com a falta de capricho no último terço, seja na hora de deixar um companheiro na cara do gol ou mesmo de finalizar. A Juazeirense, por sua vez, tentou fechar as linhas defensivas para evitar qualquer infiltração. O cenário da partida seguiu o mesmo até o fim da primeira etapa.

Na volta para o segundo tempo, o Ceará voltou mais perigoso e logo aos dois minutos criou uma chance com Rômulo, que recebeu de Galeano e acabou finalizando errado. Na sequência, o time cearense comprovou o protagonismo em campo e balançou as redes pela primeira vez.

Após cobrança de escanteio de Lourenço, Galeano subiu bem e cabeceou para abrir o placar a favor do Alvinegro de Porangabuçu. Depois do gol, Léo Condé optou por renovar o fôlego da equipe com as entradas de Recalde e João Victor, que quase fez um belo gol aos 25 minutos.

Em sua única chegada ao ataque durante todo o embate, a Juazeirense levou certo perigo com Guilherme. Na ocasião, o atacante finalizou forte de longa distância e "tirou tinta" do travessão.

Mesmo sem forçar tanto, o Vovô ainda chegou ao seu segundo gol, novamente com Galeano. Desta vez, o camisa 27 do Vovô anotou um golaço no Gigante da Boa Vista. No lance, ele deu um corte no zagueiro Wesley, que ficou no chão, e finalizou com categoria para ampliar o marcador.

Nos minutos finais, o time de Condé optou por controlar a posse da bola e esperou o apito final do árbitro Paulo José Souza Mourão.

Com o resultado positivo, o Ceará manteve a terceira colocação do Grupo B da Copa do Nordeste. Com 10 pontos somados, a equipe alvinegra abriu três de vantagem para o quinto lugar, Confiança-SE, e ainda tem duas partidas a serem disputadas: Bahia, em duelo atrasado da quarta rodada, e Sampaio Corrêa-MA.

Antes disso, porém, entra em campo neste sábado, 22, diante do rival Fortaleza, pelo segundo jogo da grande final do Campeonato Cearense 2025. Tendo a Arena Castelão como palco, o Clássico-Rei terá início às 16h30min (de Brasília).

Ficha técnica: Ceará 2x0 Juazeirense

Ceará

4-3-3: Fernando Miguel; Zé Neto (Rafael Ramos), Éder, Marcos Victor e Nicolas; Lucas Lima (João Victor), Lourenço (Léo Rafael) e Rômulo; Galeano, Guilherme (Recalde) e Martínez (Matheus Araújo). Téc: Léo Condé

Juazeirense

4-3-1-2: Igor Leonardo; Alex Santos (Wilson), Diney, Wesley e Daniel (Nico Rangel); Emerson, Trindade e Waguinho (Elivelton); Gutierrez (Bruno Oliveira); Guilherme e Fechale (Zé Oliveira). Téc: Carlos Rabello

Local: Arena Castelão, em Fortaleza/CE

Data: 19/3/2025

Árbitro: Paulo José Souza Mourão (MA)

Assistentes: Elson Araujo da Silva (MA) e Edna Cristina Santos Ferreira (MA)

Gols: 5min/2ºT - Galeano (CEA); 38min/2ºT - Galeano (CEA);

Cartões amarelos: Lucas Lima (CEA)

Público e renda: não divulgados