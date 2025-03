Assessor de arbitragem da CBF enaltece atuação do árbitro e do VAR

Foto: Paulo Paiva/Sport Recife Rafael Klein foi o árbitro de campo do confronto decisivo

Antes mesmo da bola rolar, o assessor de arbitragem da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Almeida Filho, havia dito ao Esportes O POVO que a final do Campeonato Cearense estava com o apito em boas mãos. Após o confronto chegar ao fim, com empate em 1 a 1 (2 a 1 para o Ceará sobre o Fortaleza no agregado) e título alvinegro, o ex-árbitro cearense enalteceu as atuações de Rafael Klein, em campo, e Rodrigo Sá, no comando do VAR.

Na partida, que ocorreu na tarde deste sábado, 22, os árbitros enfrentaram uma partida com pelo menos três lances capazes de gerar polêmicas, mas Almeida opinou que a equipe dona do apito controlou bem o jogo e descreveu a intervenção do VAR como "perfeita" no lance em que Matheus Bahia teve o vermelho anulado. Além disso, concordou com a expulsão de Ávila e comentou uma jogada de Brítez que gerou discussão.

"Na expulsão do Matheus Bahia, a intervenção do VAR, foi impecável, perfeita. Não houve cotovelada no jogador do Fortaleza, a simulação de uma suposta agressão tentou induzir que Rafael Klein optasse pela expulsão. O VAR verificou que não houve cotovelada no rosto e sim um braço no peito e, de forma correta, foi realizada a revisão da jogada, com cartão amarelo aplicado corretamente", analisa.

"A expulsão do Gastón também foi correta. Uma jogada considerada como jogo brusco grave, onde a entrada na disputa poderia causar uma lesão grave e, de forma direta, o Rafael expulsou. No lance que Brítez agarra Pedro Raul na área, ele faz uma ação que, se houvesse naquele momento uma disputa de bola entre ele e o atacante, seria infração. Mas não há disputa, não há impacto na jogada, a bola foi para outro local, que não teve impacto para o jogo", continua.

Para Almeida Filho, o VAR foi perfeito nas checagens, lembrando também o possível impedimento milimétrico no lance do gol tricolor. Para ele, as linhas também foram bem traçadas. "No geral, boa arbitragem, sem interferência no resultado da partida. O VAR foi perfeito nas checagens e na hora de revisão foi correto", finaliza o ex-árbitro cearense. (Rangel Diniz / Especial para O POVO)