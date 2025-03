Briga entre torcidas antes de Clássico-Rei tem dez pessoas presas

Foto: Reprodução / WhatsApp O POVO Confusão entre torcidas no bairro Carlito Pamplona, em Fortaleza

Torcedores de Ceará e Fortaleza protagonizaram um conflito generalizado nas proximidades da Avenida Francisco Sá, no bairro Carlito Pamplona, na manhã deste sábado, 22, horas antes da final do Campeonato Cearense envolvendo os dois clubes, que ocorreu às 16h30min, na Arena Castelão. Moradores locais registraram o momento, no qual é possível identificar grupos com camisas de organizadas do Vovô e do Leão.

Nas imagens obtidas por O POVO, é possível ver correria, gritaria e pessoas arremessando paus e pedras umas contra as outras. Tudo isso ocorre em via pública, e os moradores filmam a confusão de dentro de suas casas. Um automóvel passou pelo local e atropelou alguns dos indivíduos, que, mesmo diante da situação, permaneceram brigando.

Ainda nas gravações, um homem aparece sendo carregado por outros integrantes da torcida após desmaiar no chão. Os registros da confusão começaram no fim da manhã. Alguns carros que estavam estacionados na via foram depredados durante as brigas. As cenas de violência causaram medo entre os moradores, que permaneceram dentro das casas.

Ao todo, dez pessoas foram presas sob suspeita de envolvimento na briga ocorrida. A Polícia Militar do Ceará (PMCE) confirmou as prisões e informou que, por volta das 12 horas, as equipes do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRAIO) e do 5º Batalhão foram acionadas para o conflito entre torcidas rivais.

Conforme a PMCE, um automóvel Onix de cor branca foi abordado no cruzamento das Avenidas Francisco Sá e Engenheiro João Nogueira. De acordo com a corporação, os homens no veículo estavam com ferimentos e teriam confessado o envolvimento na confusão.

Outros quatro indivíduos de uma torcida também foram capturados. Todos foram encaminhados ao 10º Distrito Policial, onde foram realizados os procedimentos necessários.

Com Jéssika Sisnando.