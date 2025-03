Ceará encerra Estadual com melhor defesa e ataque

Foto: FÁBIO LIMA Fotos do bicampeonato cearense do Ceará; feitas pelo fotojornalista Fábio Lima

Após um empate por 1 a 1 diante do Fortaleza, o Ceará confirmou o bicampeonato estadual e conquistou o 47º título do Campeonato Cearense, consolidando-se como o maior vencedor da história do torneio. Além do troféu, o Vovô encerrou a competição com números expressivos, registrando a melhor defesa e o ataque mais eficiente da disputa.

Ao longo de nove partidas, o Alvinegro de Porangabuçu balançou as redes em 21 oportunidades, demonstrando um setor ofensivo produtivo e bem distribuído. A artilharia da equipe no Estadual ficou com Pedro Raul, herói do título alvinegro ao marcar o tento de empate frente ao maior rival.

Pedro Henrique e Fernandinho, com três gols cada, foram outros atletas que se destacaram ano deixarem seu nome por três oportunidades.

A maior goleada da equipe na competição ocorreu diante do Barbalha, quando aplicou um contundente 5 a 0 na equipe do Cariri.

Os gols desse confronto foram anotados por Pedro Henrique, Aylon (duas vezes), Guilherme e Matheus Araújo, evidenciando o poder de fogo do time comandado por Léo Condé.

No setor defensivo, o Ceará também mostrou solidez. Em nove jogos, sofreu apenas quatro gols, sendo vazado contra Tirol, Ferroviário e em dois dos três jogos contra o Fortaleza. Apesar dos tentos sofridos, o Alvinegro saiu vitorioso em em três dessas partidas, sempre pelo placar de 2 a 1, provando que soube reagir bem aos momentos adversos. A única que não venceu foi o Clássico-Rei decisivo, em que precisava apenas de um empate. E conseguiu.