Em um mês no Ceará, Pedro Raul vira artilheiro e herói do título estadual

Fotos do bicampeonato cearense do Ceará; feitas pelo fotojornalista Fábio Lima

Por muito tempo, os torcedores do Ceará lamentaram a ausência de um centroavante decisivo, um verdadeiro camisa 9 que resolvesse nos momentos mais importantes do clube. Agora, essa carência, ao menos neste começo de ano, parece ter chegado ao fim.

Pedro Raul mostrou que veio para ser o homem de referência do Vovô e, neste sábado, 22, tornou-se o grande herói da final do Campeonato Cearense. Com um gol crucial no empate por 1 a 1 diante do Fortaleza, na Arena Castelão, o atacante garantiu o bicampeonato estadual e o 47º título da história alvinegra.

A trajetória de Pedro no Ceará é recente, mas impactante. O jogador desembarcou em Porangabuçu no dia 22 de fevereiro, há um mês, e rapidamente mostrou que a meta é escrever seu nome na história do clube e se consolidar como o grande nome da equipe.

A estreia dele ocorreu em 2 de março, na vitória sobre o Maracanã, por 3 a 0, pelo jogo de ida da semifinal do Estadual. Naquela partida, ele já deu mostras do que estava por vir: gol e assistência logo de cara.

Dali em diante, o atacante emplacou uma sequência impressionante. Foram quatro jogos consecutivos balançando as redes. Além do gol sobre o Maracanã, ele deixou sua marca contra o América de Natal, novamente contra o Maracanã, e diante do Confiança-SE. Na decisão do Cearense, não poderia ser diferente.

O duelo se mostrou complicado para o Vovô, em determinado momento. Após vantagem adquirida na ida ao triunfar por 1 a 0, o time de Condé viu o adversário abrir o placar na Arena Castelão, com Lucas Sasha.

Apareceu a estrela do artilheiro. Fabiano Souza alçou na área e estava lá o centroavante, de cabeça, para deixar tudo igual e com a taça permanecendo em Porangabuçu. Foi um gol tecnicamente difícil, uma cabeçada distante das traves, que apenas um centroavante de qualidade seria capaz de acertar.

Com o tento contra o Fortaleza, Pedro Raul chegou a cinco gols em cinco jogos pelo Ceará, mantendo a incrível média de um gol por partida. Terminou entre os vice-artilheiros do certame, apesar de ter jogado apenas quatro partidas.

A sintonia entre Ceará e Pedro Raul parece perfeita. O Alvinegro precisava urgentemente de um goleador, e o atacante buscava se reerguer na carreira após um período apagado pelo Corinthians-SP, clube anterior dele e ainda dono dos direitos federativos — Pedro Raul está emprestado ao Vovô.

Em terras paulistas, a passagem do centroavante foi discreta. Em 38 jogos, marcou apenas quatro vezes e passou boa parte do tempo no banco de reservas.

A ascensão de Yuri Alberto na reta final da última temporada contribuiu para o atleta perder posição. Ainda sim, nas vezes que entrava em campo, não mostra ser eficiente. Diferentemente da sua fase atual.

Agora, no Ceará, o objetivo de Pedro Raul é recuperar o nível apresentado no Goiás, em 2022, quando viveu seu auge e anotou 26 gols ao longo da temporada, sendo um dos grandes destaques do futebol brasileiro naquele ano.

Ainda passou por equipes como Botafogo, Vasco da Gama, Atlético-GO e o Toluca, do México, ao longo de se sua carreira até o seu destino o juntar com o do Alvinegro de Porangabuçu.

Com um início avassalador no Vovô e um título já no currículo, Pedro Raul se firma como a peça que faltava no ataque alvinegro. E, se mantiver essa média goleadora, a torcida pode começar a sonhar com voos ainda mais altos em 2025.