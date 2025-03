João Fonseca vence "algoz" Ugo Humbert e avança à 3ª fase do Miami Open

Foto: Rich Storry / Getty Images via AFP João Fonseca derrotou o francês Ugo Humbert

O brasileiro João Fonseca segue brilhando no Miami Open. Ontem, o tenista de 18 anos derrotou um recente algoz, o francês Ugo Humbert, número 20 do mundo, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3, em uma atuação dominante. Assim, o carioca avança para a terceira rodada, onde enfrentará o vencedor do duelo entre o australiano Alex de Minaur (11 do mundo) e o chinês Yunchaokete Bu (65), que se enfrentaram após o fechamento da página.

Além de ter conseguido se “vingar” de Ugo Humbert, adversário que o derrotou na Copa Davis em Orléans, na França, no início deste ano, João Fonseca também alcançou um feito inédito em sua carreira: avançar, pela primeira vez, a uma terceira fase de um Masters 1000. Em suas duas participações anteriores em um ATP deste nível, o brasileiro acabou eliminado antes.

Uma aconteceu em 2024, quando João Fonseca foi derrotado em Madrid por Cameron Norrie, que é o atual 81º do mundo. Neste ano, em Indian Wells, na Califórnia, nos Estados Unidos, o carioca perdeu para Jack Draper, que é o sétimo do mundo e foi campeão do torneio.

Na partida deste sábado, 22, João Fonseca começou como de costume, impondo um forte ritmo, agressivo nas devoluções e com uma quebra de saque logo no game inicial. O carioca manteve a consistência e, mesmo sendo pressionado em determinado momento do primeiro set, quando o francês encostou no placar em 4/3, não perdeu o foco e fechou por 6/4.

No segundo set, o brasileiro não teve a mesma intensidade e viu o rival sair na frente. Ugo Humbert fez 1 a 0, João Fonseca empatou, mas logo o francês tomou a frente do placar novamente. A reação do europeu, porém, não se estendeu. O carioca se recuperou e conseguiu a virada para 4/2. No fim, conseguiu o triunfo por 6/3.

Com o resultado, Fonseca vai mais uma vez subir no ranking da ATP, sendo pelo menos o 58 do mundo. Hoje, ele é o 60º.