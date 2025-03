Mosaicos, bandeiras e provocações: a festa das torcidas de Ceará e Fortaleza na final

Foto: Samuel Setubal Imagens do fotojornalista Samuel Setubal do Clássico Rei do segundo jogo das finais do Cearense 2025

Assim como ocorre em mais de 100 anos de rivalidade, as torcidas de Ceará e Fortaleza protagonizaram festas emocionantes na tarde de ontem, 22, na Arena Castelão. Bandeirinhas, múltiplos mosaicos, músicas entoadas no volume máximo e provocações agitaram as arquibancadas no Clássico-Rei da final do Campeonato Cearense 2025.

Ansiosos por mais uma final de Estadual, alvinegros e tricolores foram ao estádio com um único intuito: gritar "é campeão". Para prestigiarem seus times, os torcedores encararam filas de engarrafamento quilométricas e um sol escaldante. Porém, para quem ama, isso é apenas um detalhe.

No famoso "esquenta" no estacionamento do Gigante da Boa Vista, o lado do Vovô mostrou mais empolgação e confiança devido ao primeiro jogo da final — vencido pelo Alvinegro por 1 a 0. Por volta das 15 horas (horário de Brasília), a animação ganhou mais um ingrediente importante: a chegada do ônibus do time, que foi recebido nos braços da torcida com gritos de "Vamos ser campeões, Vovô" e "Vai pra cima deles, Vovô".

Já do outro lado do Castelão, tricolores não demonstraram tanta vibração para o duelo. A má fase da equipe, que soma cinco derrotas nos últimos nove duelos, foi fator determinante para a "quebra" de expectativa dos aficionados. Todavia, mesmo com o cenário desfavorável, houve apoio aos atletas.

Mosaicos e provocações

Passado o pré-jogo, os presentes subiram às arquibancadas e emplacaram festas que roubaram a cena no noticiário esportivo brasileiro. Nos setores destinados ao Fortaleza, na área Sul, os torcedores apresentaram um mosaico 3D que continha a imagem de um Leão pilotando um avião, em alusão a um piloto kamikaze. Na área oposta, alvinegros levantaram um mosaico com a frase "Respeita teu pai".

No entanto, as "surpresas" das torcidas não pararam por aí. Na sequência, bandeirões foram expostos e os leoninos responderam à provocação alvinegra através de um mosaico que mostrava cinco taças estaduais e a frase "Único penta".

Durante a partida, a torcida do Ceará, que detinha maioria do público presente, deixou clara sua confiança em levantar o título no apito final, principalmente após a expulsão do zagueiro do Fortaleza, Gastón Ávila, que cometeu uma entrada imprudente e deixou o campo aos cinco minutos do segundo tempo.

A "gandaia" alvinegra, porém, não durou tanto tempo. Isso porque, nove minutos depois, Lucas Sasha abriu o placar no Castelão, levando os tricolores ao êxtase. Confiantes na busca pelo segundo gol, os leoninos assumiram o protagonismo nas arquibancadas e subiram o volume.

Aos 27 minutos, o cenário inicial retornou. Com capricho e categoria, Pedro Raul cabeceou para empatar o marcador no Gigante da Boa Vista. Com o gol, os alvinegros voltaram a ter a expectativa de entoar o grito tão esperado. Nos minutos finais, chegaram a ensaiar até o famoso "olé" para provocar o adversário histórico.

Festa alvinegra

Para a alegria do Vovô, a festa foi confirmada quando Rafael Rodrigo Klein pediu a bola e apitou pela última vez. Assim que a partida se findou, um mosaico com a frase "O maior campeão" foi erguido. O time alvinegro, embalado pela conquista, comemorou junto aos seus torcedores cantando o hino do clube e musicas que declaravam o amor pela camisa alvinegra.

"Tinha que ter um pouquinho de emoção, né? O Ceará mereceu, soube jogar com o regulamento. E a torcida mereceu também, deu um show nas arquibancadas de novo. Bora Vozão", comentou o empresário Alexandre Chaves, de 48 anos, em entrevista ao Esportes O POVO.

Com mais uma taça, assim como em 2024, a torcida do Alvinegro de Porangabuçu vai poder se "gabar" por mais um ano ante os tricolores.