Cearense Thiago Monteiro perde final no Paraguai e segue em jejum de títulos

Foto: Johan Lilja/Nordea Open Tennis Thiago Monteiro foi derrotado na decisão do Challenger de Assunção, no Paraguai

O cearense Thiago Monteiro amargou o vice-campeonato do Challenger de Assunção, no Paraguai, ontem, após ser derrotado na grande final pelo americano Emilio Nava, número 235 do mundo.

O brasileiro, em dia de pouca inspiração, até fez um jogo parelho no primeiro set, mas caiu de rendimento no segundo e viu o adversário fechar com tranquilidade a partida, com placares de 7/5 e 6/3.

Foi o segundo vice consecutivo de Thiago Monteiro. Na semana passada, o cearense chegou à final do Challenger de Santiago, no Chile, mas perdeu para o colombiano Daniel Galán, número 121 do mundo, no jogo decisivo. Assim como ontem, o revés em questão aconteceu por 2 sets a 0, também com parciais de 7/5 e 6/3. Com os resultados, ele vai subir para a 94ª posição do ranking mundial.

A final no Paraguai representou uma nova oportunidade para o cearense encerrar um incômodo jejum sem título no tênis. Sua última conquista aconteceu em 2023, em um torneio disputado em Campinas (SP). No ano passado, Thiago Monteiro passou em branco e segue sem levantar uma taça nesta temporada.

Além disso, o jogo representava outros elementos importantes para a carreira do brasileiro. Caso tivesse vencido, saltaria para a posição 89 do ranking e ergueria seu 10º troféu Challenger na carreira. No último encontro entre os dois tenistas, que ocorreu em 2022, no quali do Masters 1000 de Cincinnati, nos EUA, Monteiro havia vencido Emilio Nava.