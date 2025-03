Marquinhos projeta "energia de Libertadores" em Argentina x Brasil pelas Eliminatórias

Foto: Rafael Ribeiro/CBF Zagueiro Marquinhos em treino da seleção brasileira no Estádio Bezerrão, no Gama

Escolhido para ser o capitão da seleção brasileira diante da Argentina, o zagueiro Marquinhos espera vivenciar um "clima de Libertadores" no Monumental de Nuñez, em Buenos Aires, que recebe o clássico sul-americano amanhã, a partir das 21 horas (de Brasília), pela 14ª rodada das Eliminatórias.

O time comandado pelo técnico Dorival Júnior vem de uma vitória por 2 a 1 sobre a Colômbia, no Mané Garrincha, resultado que alivia um pouco a situação na tabela. O Brasil agora está em terceiro lugar, com 21 pontos, sete a menos que os argentinos.

"Pela história, nunca foi diferente. Todos os jogos que jogamos lá contra a Argentina têm essa energia de Libertadores. Faz um tempinho para mim. Todas as vezes que enfrentamos com a seleção foi essa energia, independente do lugar, sempre foi um ambiente muito bom, mesmo que não a nosso favor. Acho que vai ser realmente esse ambiente de Libertadores que muitos conhecem. Já vivi momentos como essa. Nada novo. Creio que, apesar de ser um ambiente pesado e hostil, estamos preparados. Mentalmente temos que estar bem e tranquilo para fazer um grande jogo", declarou o zagueiro.

O Brasil tem a oportunidade, portanto, de diminuir a distância para a seleção argentina. Marquinhos analisou os momentos das seleções, mas projetou um "clássico à parte".

"Acho que Brasil e Argentina é sempre um clássico à parte. Tem muita história envolvida e sempre é diferente. Todos que eu joguei foram jogos cheios de combate, sem desistir de uma bola e sempre brigando forte. E vai ser assim de novo. Acho que as seleções vivem momentos diferentes: a Argentina foi recém campeã mundial e nós estamos passando por algumas mudanças. Mas, independente disso, vai ser sempre um jogo difícil, um jogo muito bom. Nós que sonhamos estar aqui, esse é o jogo que pedimos para estar presentes. É fácil nos motivar para um jogo como esse. Agora é se preparar para ter um resultado positivo, crescer e ganhar confiança para esse ciclo", declarou.

A seleção brasileira entra em campo, ainda, querendo algo a mais, além dos três pontos. Os comandados de Dorival Júnior buscam quebrar um tabu que já dura quatro jogos contra a Argentina. A última vez que o Brasil venceu a Argentina foi em 2019, na semifinal da Copa América.

"Nunca iremos nos acostumar a não ganhar da Argentina. Estamos trabalhando para estar em nossa melhor forma, mas acho que chegou a hora de voltarmos a ganhar deles, realmente já faz um tempo. São momentos diferentes, mas não é um jogo qualquer. Não é só Eliminatórias, é um clássico muito grande. Essa é a mentalidade e energia que temos que levar para o jogo, sei que do lado de lá vai ser a mesma coisa. Precisamos estar prontos para fazer um grande jogo", finalizou o capitão da seleção.