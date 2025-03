Novo vice estadual leva Fortaleza a buscar "correção de rota" e mudanças

Foto: AURÉLIO ALVES Vojvoda mostrou confiança em retomada da equipe após perda do título

"Estamos fazendo avaliações internas sobre o que não está funcionando bem. Sem apontar culpados, temos um trabalho construído há muito tempo, um ciclo vitorioso no clube".

Foi assim que Alex Santiago, diretor de futebol da SAF do Fortaleza, deu indícios do tom que deve prevalecer no Tricolor após a perda, pelo segundo ano consecutivo, do título do Campeonato Cearense para o maior rival, Ceará. O dirigente fez breve pronunciamento na noite do último sábado, 22, após o empate por 1 a 1 na Arena Castelão.

No início da temporada, alguns clubes costumam relativizar a importância dos campeonatos estaduais, priorizando outras competições. No caso do Leão, o foco está no Campeonato Brasileiro e na Copa Libertadores. Ainda assim, perder duas finais seguidas para o Alvinegro — algo que não acontecia desde os anos 1980 — pode impactar o restante da temporada de 2025.

Superado o Cearense, a equipe de Juan Pablo Vojvoda ainda tem quatro competições pela frente: Série A, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Libertadores. No entanto, para o torcedor tricolor, mais preocupante do que os resultados é o desempenho. O time tem demonstrado dificuldades em campo e acumula derrotas para rivais de nível inferior, como diante de Altos-PI e Sousa-PB, ambas pelo Nordestão, por 2 a 1.

Nos últimos dez jogos, o Fortaleza venceu apenas três: contra o Sport (pela Copa do Nordeste) e contra o Ferroviário em duas oportunidades (uma pelo Nordestão e outra na semifinal do Estadual). Na primeira dessas vitórias sobre o Tubarão da Barra, o adversário utilizou um time reserva — e o Leão também.

Além disso, foram cinco derrotas no período, incluindo duas para o Ceará. Os outros algozes do Tricolor foram Vitória, Altos e Sousa.

Outro fator preocupante é o desequilíbrio emocional da equipe. A decisão do Campeonato Cearense escancarou esse problema. Nas duas partidas da final, o Fortaleza teve jogadores expulsos.

No jogo de ida, quando o Ceará já vencia por 1 a 0, Pol Fernández agrediu Fernando Sobral e recebeu cartão vermelho minutos após entrar em campo. Na volta, o também argentino Gástón Ávila ficou apenas cinco minutos no gramado antes de ser expulso, após uma entrada desproporcional, novamente em Sobral.

Após o Clássico-Rei, Juan Pablo Vojvoda comentou sobre as expulsões: "Cometemos erros nas duas finais. As expulsões de Fernández e Ávila prejudicaram a equipe. Tivemos um jogador expulso em cada jogo, ambos com muito tempo ainda por jogar. Temos um elenco resiliente, e isso continua. Estamos sentindo as dores, mas vamos sair fortalecidos dessa situação", ponderou.

Com apenas três meses de temporada, o ambiente no Pici sinaliza a necessidade de mudanças imediatas, seja de postura, de estratégia tática ou até mesmo no elenco.