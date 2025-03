Título estadual fortalece sintonia entre Ceará e torcida antes do maior desafio: Série A

Foto: FÁBIO LIMA Matheus Bahia e Nicolas celebram conquista ao lado do mascote Vozão

Após um período turbulento, marcado por rebaixamento em 2022, não ter conseguido o acesso em 2023 e diversos problemas extracampo, o Ceará se estabilizou ao término da temporada passada e iniciou o atual ano em alta. O merecido título do Campeonato Cearense de 2025, conquistado com autoridade sobre o maior rival, é fruto de várias decisões acertadas internamente em Porangabuçu.

Pelo terceiro ano consecutivo, o Vovô levanta uma taça. Em 2023, venceu a Copa do Nordeste, embora o ano tenha terminado com gosto amargo por não ter retornado à Série A. Em 2024, o Alvinegro levou o título do Estadual e evitou um inédito hexacampeonato do Fortaleza, além de conseguir, posteriormente, conquistar o acesso à elite nacional, coroando a temporada.

O competente departamento de futebol montado por João Paulo Silva, presidente do Ceará, tem impacto direto. O mandatário alvinegro, diferentemente de gestões anteriores, descentralizou as decisões do setor, sobretudo a montagem e gestão de elenco, e distribuiu funções. Haroldo Martins, hoje CEO do futebol, e Lucas Drubscky, executivo, mostraram que é possível ter um time competitivo com menos recursos financeiros.

A dupla de dirigentes, com intenso trabalho de scouting do Vovô e outras figuras, manteve em 2025 a metodologia que funcionou no ano passado: jogadores de força física e intensidade, bom extracampo e com características que se alinhem ao modelo de jogo do treinador. A fórmula tem funcionado. Mesmo com menor investimento e um elenco longe de ser badalado, o Alvinegro foi soberano no Cearense, tem situação bem encaminhada no Nordestão e avançou à terceira fase da Copa do Brasil.

Muitos méritos, também, para o técnico Léo Condé. O comandante do Ceará conseguiu dar um padrão ao time e torná-lo competitivo. Nos duelos contra o Fortaleza, adversário mais difícil que enfrentou até então nesta temporada, o treinador foi dominante. Neutralizou o Leão, venceu dois jogos e empatou outro. Conquistou o título cearense de forma invicta, sem qualquer questionamento.

"É uma equipe estruturada, que tem um trabalho consistente, mas é uma equipe operária, uma equipe que briga, que disputa, e o torcedor vai ver essa equipe brigando, lutando. Foi assim no ano passado, tem sido e vai ser ao longo da temporada. Para ganhar do Ceará vai ser difícil. É uma equipe que vai competir muito, o tempo inteiro, em qualquer lugar. Mas a gente sabe que também só competir não é suficiente, para conquistar tem que ter qualidade. Eu acho que a nossa equipe tem mostrado qualidade, boas virtudes", avaliou Condé, após o título.

O ano é longo e os maiores desafios do Ceará ainda estão por vir. Mas ter um bom início, respaldado por um título, é importante. Eleva o moral do time e fortalece a sintonia com a torcida, elo fundamental no futebol e que, em Porangabuçu, costuma ser uma arma poderosa. Todo esse combustível precisa ser usado na Série A do Campeonato Brasileiro, em que o Vovô estreia no dia 31, contra o RB Bragantino, fora de casa.

Condé celebra bom início de Pedro Raul no Ceará: "Gols importantes e decisivos"

O atacante Pedro Raul, autor do gol do 47º título de campeão estadual do Ceará, foi bastante elogiado pelo técnico Léo Condé, na entrevista coletiva após a conquista, no último sábado, 22.

O centroavante do Vovô vem sendo peça importante: desde sua chegada, há pouco mais de um mês, o camisa 9 marcou cinco gols em seis jogos, o que já o tornou o artilheiro do clube na temporada.

“Eu já falei em algumas coletivas anteriores. Eu acho que o Pedro (Raul) tem sido muito importante para a gente. (Chegou) há pouco tempo, mas tem feito gols importantes e decisivos. Ele foi muito bem recebido aqui no clube pelos atletas, pela torcida, então acho que esteja bastante feliz aqui no Ceará, e também estamos bastante felizes com a chegada dele”, disse Condé.

Desde sua estreia no Ceará, Pedro Raul vem reencontrando o bom momento no futebol e tem se tornado a referência no ataque do novo clube. Com os gols marcados pelo Vovô, Pedro já superou o número de tentos marcados no Corinthians — clube que detém os direitos do atleta, que está por empréstimo em Porangabuçu até o fim desta temporada.

“É claro que o futebol é sequência, e estamos em um momento muito positivo do Pedro e do clube, mas temos grandes desafios pela frente, e esperamos continuar contando com ele, não só com os gols, mas também com a sua boa vontade na participação na fase defensiva, de pressionar a saída de bola adversária, no momento que a bola não tá chegando tanto, que eu tenho certeza que vai continuar caminhando bem conosco”, contou.

Após a conquista do título estadual, os comandados de Léo Condé mudam o foco para o confronto contra o Bahia. O confronto nordestino é um duelo atrasado da 4ª rodada da Copa do Nordeste, e será realizado nesta quarta-feira, 26, na Arena Fonte Nova.