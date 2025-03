Vojvoda ameniza retrospecto ruim do Fortaleza contra times de Série A em 2025

Foto: FÁBIO LIMA Vojvoda ressaltou que duelos no Brasileirão são diferentes dos de Cearense e Nordestão

Sem tempo para lamentar o vice-campeonato estadual, o Fortaleza precisa virar o disco e ter foco total nos próximos compromissos, com destaque para a estreia na Série A do Campeonato Brasileiro de 2025, que acontece neste sábado, 29, diante do Fluminense-RJ, na Arena Castelão, na Capital. Neste ano, o Leão jogou cinco vezes contra clubes que estarão na elite nacional, contra Sport-PE, Vitória-BA e Ceará (três duelos).

Contra o Sport, pela fase de grupos da Copa do Nordeste, o Tricolor vivia um momento diferente do atual — marcado por más atuações e resultados adversos. Naquela ocasião, embalado por cinco vitórias seguidas, o time comandado por Juan Pablo Vojvoda visitou o Rubro-Negro na Ilha do Retiro e conseguiu um feito inédito em sua história: derrotar o time pernambucano no estádio dele, no Recife (PE).

A equipe cearense se mostrou um retrato do que foi durante boa parte do segundo semestre de 2024, com ótima campanha na Série A: um time consistente na defesa e eficaz nos contra-ataques. Não fez uma partida brilhante, é verdade, mas o suficiente para neutralizar o Sport e sair de lá com um 2 a 0. O suspiro de uma boa fase, porém, acabou ali.

No jogo seguinte, o Tricolor perdeu o Clássico-Rei para o Ceará, por 2 a 1, pela fase de grupos do Estadual, e entrou em um espiral de péssimos desempenhos e reveses em sequência, gerando enorme desconfiança no torcedor. Nove dias depois, foi superado, de virada, pelo Vitória, na Arena Castelão, pela Copa do Nordeste — antes, havia perdido ainda para o modesto Altos-PI, no Piauí.

Nas finais do Campeonato Cearense, o Leão voltou a enfrentar o Ceará e não conseguiu nenhuma vitória. Perdeu o jogo de ida por 1 a 0 e empatou no duelo decisivo por 1 a 1, ficando assim com o vice e com saldo negativo contra times da Série A nesta temporada.

Questionado sobre o retrospecto contra os adversários da Série A que enfrentou neste ano, o técnico Vojvoda, em entrevista coletiva após a final do Cearense, nesse sábado, 22, ressaltou que os duelos aconteceram em competições diferentes do contexto do que está por vir no Campeonato Brasileiro.

“Quando começar a Série A, eu vou fazer uma análise da Série A. Jogamos contra times que estão na Série A, mas a Série A é diferente dessas competições (Copa do Nordeste e Campeonato Cearense). Hoje (referindo-se à final do Estadual, no sábado passado) foi um mata-mata. São competições diferentes”, disse.

É evidente que a fase não é boa. Há pressão externa e interna. O contexto se complica pelo pouco tempo que Vojvoda terá para preparação antes do Campeonato Brasileiro, que é o principal torneio do calendário tricolor. O Fluminense, apesar do vice no Carioca, em que perdeu para o Flamengo, tem feito um bom início de 2025. Para o Leão, é necessário começar a Série A dando resposta e, principalmente, obtendo resultados.

Antes, porém, o Fortaleza encara o CRB-AL, na Arena Castelão, pela Copa do Nordeste, na qual o Tricolor já se garantiu na fase de mata-mata. O jogo seré amanhã, às 21h30min.

Resultados do Fortaleza contra times da Série A em 2025: