Ceará visita o Bahia em clássico nordestino para carimbar vaga no mata-mata do Nordestão

Foto: Gabriel Silva/Ceará SC Éder, zagueiro do Ceará, em jogo do Campeonato Cearense

Embalado após garantir o bicampeonato estadual, o Ceará entra em campo hoje para mais um duelo importante na temporada. Na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), o Alvinegro visita o Bahia às 19 horas (horário de Brasília), em embate atrasado da quarta rodada da Copa do Nordeste de 2025.

No confronto, o Vovô almeja a vitória para carimbar classificação para a fase mata-mata do torneio. Atualmente, a equipe de Porangabuçu ocupa a terceira colocação, com dez pontos em cinco partidas. Na campanha, disputou cinco duelos e venceu três, além de perder um e empatar outro.

"É um jogo de um adversário forte também, uma equipe qualificada, com um trabalho de bom tempo do Rogério (Ceni). A gente sabe que tem que ir pra lá pra fazer um grande jogo. Independentemente de quem entrar em campo, a equipe tem que se portar bem para que possamos alcançar a vitória", projeta o zagueiro Willian Machado.

O Bahia, por sua vez, também tem dez pontos — em apenas quatro jogos — e lidera o Grupo B do certame regional. Invicto, o Esquadrão de Aço acumula três vitórias e um empate na atual edição da Lampions League. Além do duelo contra o time cearense, o Tricolor ainda tem outro jogo atrasado diante do Confiança-SE.

Assim como o Alvinegro, o time da Boa Terra também se sagrou campeão estadual no fim de semana passado. Na decisão, bateu o rival Vitória por 2 a 1 no placar agregado. Para além disso, faz boa campanha no Nordestão e estreia na Série A do Campeonato Brasileiro no domingo, 30, contra o Corinthians-SP.

Portanto, devido à maratona de partidas, é provável que o técnico Rogério Ceni mande um time alternativo a campo. Nomes como Gilberto, Erick, Rodrigo Nestor, Cauly e Kayky devem ser titulares contra o Ceará. Outros como Caio Alexandre, Erick Pulga e Everton Ribeiro devem ser poupados.

Apesar de viver um momento semelhante ao do adversário, o Ceará deve disputar o confronto com o melhor que tem à disposição. Dentro das quatro linhas, porém, terá de superar dois desfalques de peso: Matheus Bahia e Pedro Raul.

O lateral-esquerdo não poderá atuar por questão contratual— pertence ao clube baiano —, enquanto o centroavante ficou de fora por problemas clínicos. Conforme apurou o Esportes O POVO, o camisa 9 sentiu dores antes mesmo da final do Campeonato Cearense, disputada no sábado passado. Porém, mesmo com o problema físico, preferiu atuar na decisão e marcou o gol do título alvinegro.

Para além dos dois citados, o Alvinegro também terá as baixas de Rafael Ramos, Bruno Tubarão, Pedro Henrique, Ramon, Richardson e Guilherme, entregues ao departamento médico. Marcos Victor, fora por questão contratual, é outro que integra a lista de ausências.

Em termos de retrospecto, Esquadrão e Vovô já decidiram o título da Copa do Nordeste por três vezes: 2015, 2020 e 2021. Nas duas primeiras decisões, o time cearense levou a melhor, enquanto os baianos venceram a mais recente. Em confrontos pelo Nordestão, o cenário é de equilíbrio, também com vantagem do time de Porangabuçu: 8 vitórias do Ceará, 6 triunfos do Bahia e 3 empates em 17 partidas.

Bahia x Ceará: ficha técnica

Bahia

4-4-2: Marcos Felipe; Gilberto, David Duarte, Rezende e Iago; Acevedo, Erick, Rodrigo Nestor e Cauly; Kayky e Willian José. Técnico: Rogério Ceni

Ceará

4-3-3: Bruno Ferreira; Fabiano, Marllon, Willian Machado e Nicolas; Fernando Sobral, Lourenço e Mugni; Rômulo, Aylon e Galeano. Técnico: Léo Condé

Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)

Data: 26/3/2025

Horário: 19 horas

Árbitro: Afro Rocha de Carvalho Filho (PB)

Assistentes: Schumacher Marques Gomes (PB) e Paulo Ricardo Alves Farias (PB)

Transmissão: Premiere, Rádio O POVO CBN, O POVO CBN Cariri, YouTube e Facebook O POVO