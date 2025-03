Classificado no Nordestão, Fortaleza encara CRB para aliviar pressão após vice estadual

Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC Atacante Marinho deve ser titular

Há três partidas sem vencer e sob pressão maior depois do vice no Campeonato Cearense — e da perda da hegemonia local —, o Fortaleza tenta amenizar o clima turbulento às vésperas da estreia no Brasileirão. A oportunidade de um respiro pode surgir com uma vitória sobre o CRB-AL, na noite de hoje, a partir das 21h30min, na Arena Castelão, na Capital, pela sétima e última rodada do Grupo A da Copa do Nordeste.

O Tricolor já está garantido nas quartas de final do torneio regional, com nove pontos, atualmente na terceira posição. O líder Vitória-BA não pode mais ser alcançado pelos cearenses, mas o segundo lugar ainda é almejado. Para isso, os comandados de Vojvoda terão de ganhar dos alagoanos e torcer por derrota do Sport contra o vice-lanterna Altos-PI, na Ilha do Retiro, no Recife (PE). Já o Galo da Pajuçara, para ir ao mata-mata, terá de vencer no Gigante da Boa Vista e torcer por empate entre Ferroviário e Altos-PI.

Apesar da situação resolvida na chave, com classificação antecipada sem entrar em campo, mesmo com derrota na rodada passada, o Leão faz campanha mediana no Nordestão, com três vitórias e três reveses em seis partidas. Dois tropeços foram contra Altos-PI e Sousa-PB, ambos adversários mais modestos — estão na Série D nacional —, e um contra o Vitória, que será rival na Série A.

No recorte mais recente, além do revés para o Dinossauro, no interior da Paraíba, o Fortaleza também perdeu (1 a 0) e empatou (1 a 1) com o Ceará, completando três jogos sem vitória e amargando a perda do título estadual. O mau desempenho, seja com titulares ou reservas, também tem chamado atenção nos primeiros meses da temporada. Dos últimos nove jogos, o time do Pici perdeu cinco, empatou dois e ganhou apenas dois.

Depois de ser superado pelo Vovô na decisão do Manjadinho pelo segundo ano consecutivo, o Tricolor quer virar a página e "dar uma resposta" na sequência da temporada, tom adotado pelo técnico Juan Pablo Vojvoda no último sábado, 22.

“Vamos fechar isso (a derrota no Cearense) e focar nas próximas partidas, com mentalidade forte e resiliência. Sabemos que perdemos um campeonato importante, mas temos pela frente coisas importantes para competir também”, alertou, referindo-se também ao Brasileirão, à Libertadores e à Copa do Brasil.

Para a reedição da final da Copa do Nordeste de 2024, o comandante argentino tem a zaga como principal dor de cabeça. Brítez é dúvida, após deixar o Clássico-Rei com dores, e Kuscevic esteve a serviço do Chile até a noite de ontem para jogos das Eliminatórias. David Luiz também teve problemas clínicos, o que pode deixar Gastón Ávila e Titi como únicas opções para o setor.

Para ter uma formação mais ofensiva, o Leão pode ir a campo com Mancuso e Diogo Barbosa nas laterais. No ataque, a baixa é Breno Lopes, que sofreu fratura no antebraço direito.

Do lado do CRB, Umberto Louzer também tem problemas para definir a escalação. O goleiro Matheus Albino foi expulso na derrota para o Ferroviário e dá lugar a Vitor Caetano. O zagueiro equatoriano Luis Segovia está em transição após lesão, e o meia Gegê voltou a sofrer com dores de tendinite. Além do trio, o Galo da Pajuçara não poderá mais contar com o atacante Léo Pereira, que acertou com o Vitória e já viajou para Salvador (BA) para se apresentar ao novo clube.

No ano passado, Fortaleza e CRB se enfrentaram três vezes pelo torneio regional, com duas vitórias alvirrubras e um triunfo tricolor. Na grande decisão, porém, o Leão levou a melhor nos pênaltis e levantou a Orelhuda pela terceira vez.

Fortaleza x CRB: ficha técnica

Fortaleza

4-3-3: João Ricardo; Mancuso, Brítez (Gastón Ávila), Titi e Diogo Barbosa; Pol Fernández (Rossetto), Zé Welison e Martínez; Marinho, Lucero e Moisés. Téc: Vojvoda

CRB

4-3-3: Victor Caetano; Matheus Ribeiro, Darlisson, Henri e Willian Bahia; Higor Meritão, Nathan Melo e Danielzinho; David da Hora, Anselmo Ramon e Thiaguinho (Rafinha). Téc: Umberto Louzer

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Data: 26/3/2025

Horário: 21h30min

Árbitro: Paulo Belence Alves dos Prazeres Filho/PE

Assistentes: Bruno Cesar Chaves Vieira/PE e Victor Matheus de Lavor Paes Barreto/PE

Transmissão: TV Jangadeiro, ESPN, Premiere, Rádio O POVO CBN, O POVO CBN Cariri, YouTube e Facebook O POVO