Em atuação vexatória, Brasil é goleado pela Argentina nas Eliminatórias

Foto: Luis Robayo/AFP Guilherme Arana, do Brasil, cai em disputa com Rodrigo de Paul, da Argentina

Perdida e apática, a seleção brasileira foi goleada por 4 a 1 pela Argentina na noite desta terça-feira, 25, em jogo válido pela 14ª rodada das Eliminatórias. A Albiceleste entrou em campo já matematicamente garantida na Copa do Mundo de 2026 e, com o triunfo, chegou aos 31 pontos, isolada na liderança. A Canarinho, por outro lado, segue com 21 pontos, agora na modesta quarta colocação.

Em Buenos Aires, no Monumental, lotado com mais de 80 mil pessoas, o Brasil tremeu. Com três minutos de jogo, Julián Álvarez marcou o primeiro para os donos da casa, em lance de falha grotesca do sistema defensivo canarinho. Aos sete, a torcida da Argentina já gritava “olé” para cada passe certo de sua seleção, que chegou a ficar dois minutos com a posse da bola antes de ampliar o placar, aos 12 minutos, com Enzo Fernández.

A ideia “ousada” de Dorival Júnior de escalar quatro atacantes e abdicar por completo do meio-campo não funcionou. Lionel Scaloni, técnico da Argentina, fez o contrário: fortaleceu o setor, ocupando-o com quatro jogadores e dominou por completo o Brasil. Durante todo o primeiro tempo, foi a Albiceleste que ditou o ritmo do jogo e controlou as ações.

O gol de Matheus Cunha aos 26 minutos, que aconteceu após o atacante aproveitar um erro na saída de bola e finalizar bem de fora da área, não deu sequer um suspiro de esperança. Afinal, o tento não foi suficiente para aumentar o ânimo dos jogadores brasileiros em campo. Um marasmo e uma total desconexão com o mais tradicional clássico entre seleções da América do Sul. Esse foi o retrato da Canarinho.

Vini Jr. e Raphinha — este, que no pré-jogo prometeu "porrada" dentro e fora de campo —, sumiram. Assim como outros. A Argentina, extremamente eficiente, ainda conseguiu anotar o terceiro gol antes do intervalo, com Mac Allister, em mais um erro de marcação do Brasil, com ênfase nas falhas do zagueiro Murillo e do goleiro Bento. Coletivamente, foi um desastre da Amarelinha.

No segundo tempo, nada mudou. Dorival mexeu no time, colocou Léo Ortiz na zaga, João Gomes no meio-campo e Endrick no ataque. A produção continuou quase nula, tanto no setor ofensivo, que seguiu inoperante, quanto no defensivo, repleto de espaços. O jogo poderia ter se tornado goleada antes, mas o quarto gol da Argentina só aconteceu aos 26 minutos, marcado por Simeone.

O gol, construído novamente a partir de uma falha coletiva bizarra, foi um retrato da partida vexatória do Brasil. O 4 a 1 ficou barato, poderia ter sido um placar muito mais elástico, não fosse pelos erros da Argentina nas conclusões dos inúmeros lances que criou. A pesada camisa amarela está desmoralizada. A premissa de “porrada neles”, como disse Raphinha no pré-jogo, virou “porrada em nós”, mas em campo, na bola.

Argentina 4x1 Brasil: ficha técnica



Argentina

4-4-2: Emiliano Martínez; Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico (Medina); Paredes (Palacios), Mac Allister (Nico Paz), De Paul, Enzo Fernández; Thiago Almada (Simeone) e Julián Álvarez (Ángel Correa).



Brasil

4-2-3-1: Bento; Wesley, Marquinhos, Murillo (Léo Ortiz) e Guilherme Arana; André (Éderson) e Joelinton (João Gomes); Raphinha, Rodrygo (Endrick), Matheus Cunha (Savinho) e Vini Jr.



Local: Más Monumental, em Buenos Aires-ARG

Árbitro: André Rojas (COL)

Assistentes: Alexander Guzmán (COL) e Richard Ortiz (COL)

VAR: John Pedromo (COL)

Gols: Álvarez (3’ 1T), Enzo Fernández (12’ 1T), Matheus Cunha (26’ 1T), Mac Allister (36’ 1T), Simeone (26’ 2T)

Cartões amarelos: Tagliafico, Thiago Almada, Enzo Fernández, Medina e Otamendi (Argentina); Murillo, Raphinha, André, Léo Ortiz e Endrick (Brasil)