Ferroviário faz confronto direto com Sousa-PB no PV por vaga nas quartas do Nordestão

Pela segunda vez em três temporadas, o Ferroviário pode fazer história e avançar às quartas de final da Copa do Nordeste. Para isso, basta vencer o confronto direto diante do Sousa-PB, hoje, a partir das 21h30min, no estádio Presidente Vargas, no Benfica, pela rodada final do Grupo A da competição, para se garantir no G-4 e ir ao mata-mata, com uma premiação de R$ 550 mil.

A primeira e — até agora — única vez que o Tubarão da Barra se classificou entre os oito melhores do Nordestão foi em 2023, quando ficou na terceira posição da chave e passou para as quartas de final, nas quais foi eliminado pelo Fortaleza por 4 a 0. No ano passado, o time coral caiu ainda na eliminatória do torneio e não chegou à fase de grupos.

Para concretizar o sonho, os comandados do português Tiago Zorro têm um concorrente direto pela frente. O Ferroviário é o quarto colocado, com sete pontos, enquanto o Sousa aparece na quinta posição, com seis. O vencedor do duelo no PV, portanto, assegura classificação. Em caso de empate, os cearenses terão de torcer por tropeços de CRB, Altos-PI e Moto Club-MA, todos com seis pontos no momento.

A meta coral é fazer o dever de casa para não depender de uma combinação de resultados. E a equipe chega embalada pelo triunfo por 2 a 1 sobre o CRB, no Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL), na sexta-feira passada, 21, resultado que selou a entrada no G-4 do grupo.

"Estava naquele momento, em 2023, quando o time (se) classificou, e hoje Deus está dando a oportunidade novamente de a gente conseguir essa classificação. Tenho certeza que o nosso torcedor, em casa, vai estar apoiando a gente, incentivando, e o time está focado para entrar em campo e dar o seu melhor, como sempre, para surpreender o adversário, com humildade, e conseguir essa classificação", afirmou o atacante Ciel, autor dos dois gols contra o Galo da Pajuçara.

A tendência é que Zorro repita a formação que bateu o CRB, no 5-3-2: Matheus Cavichioli; Kauê Leonardo, Wesley Junior, Lucas Ramires, Jefão e Rikelmy; Kevin Rivas, Gharib e Brayan; Allanzinho e Ciel.

O êxito esportivo no torneio regional seria um fator positivo para o Ferroviário antes da estreia na Série D, na segunda semana de abril. Neste início de temporada, o Tubarão chegou à semifinal do Campeonato Cearense, eliminado pelo Fortaleza, e caiu na primeira fase da Copa do Brasil, diante do Maracanã. No Nordestão, despachou Santa Cruz-RN e Treze-PB na Eliminatória para estar na fase de grupos.

No total, em 19 jogos em 2025, o time de Tiago Zorro obteve sete vitórias, sete derrotas e cinco empates.

O embate contra os paraibanos também deve marcar a despedida do atacante Allanzinho. Acertado com o Fortaleza, o camisa 11 tem contrato com o Ferrão até a próxima segunda-feira, 31, e depois deverá se apresentar ao novo clube. Ele é o artilheiro coral na temporada, com sete gols em 17 jogos.