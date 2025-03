Ceará perde para o Bahia e desperdiça chance de vaga antecipada no mata-mata do Nordestão

Foto: Letícia Martins/EC Bahia Duelo entre Bahia e Ceará pela Copa do Nordeste 2025

O Ceará desperdiçou a chance de carimbar, antecipadamante, vaga nas quartas de final da Copa do Nordeste na noite de ontem. Atuando na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), o Vovô foi derrotado pelo Bahia por 3 a 2 em jogo atrasado da quarta rodada do torneio regional. Fernandinho e Galeano marcaram para o time cearense, enquanto Erick (duas vezes) e Lucho assinalaram para os baianos.



Em um confronto que reuniu dois campeões estaduais, o técnico do time de Porangabuçu, Léo Condé, optou por escalar força máxima para tentar confirmar a almejada vaga. Por outro lado, o comandante do Tricolor, Rogério Ceni, mandou a campo uma equipe alternativa.

E, mesmo com os reservas, foi o time mandante quem tomou as rédeas do embate. Aos 6 minutos, Lucho recebeu passe infiltrado de Acevedo e conseguiu finalizar de carrinho. Bem posicionado, Bruno Ferreira interveio no lance.



Depois disso, ambas as equipes tentavam ter a posse de bola para si, mas sem objetividade. O Esquadrão buscou construir jogadas pelo meio-campo, enquanto o Alvinegro arriscava em bolas longas ou pelas pontas.

Em uma partida nitidamente morosa, o Bahia conseguiu abrir o placar aos 28 minutos, com Lucho Rodríguez. No lance, a defesa do Vovô foi pouco combativa e viu Kayky finalizar em cima de Erick. Na sequência, Gilberto ficou com a bola e cruzou para Lucho balançar as redes da Fonte Nova.

Em desvantagem no marcador, o Ceará reagiu e se lançou mais ao campo ofensivo. Aos 42, chegou perto de empatar após finalização cruzada de Aylon, mas Ronaldo fez grande defesa para evitar o tento alvinegro no fim da primeira etapa.

Insatisfeito com o resultado e com o desempenho, o Alvinegro de Porangabuçu voltou para o tempo complementar com o objetivo de reverter o cenário. A meta, no entanto, foi quebrada logo aos 11 segundos.

Isso porque Erick recebeu bom passe de Kayky pela direita, aproveitou o espaço deixado pelo lateral-esquerdo Nicolas e finalizou firme para ampliar o placar. Depois do gol, o time comandado por Rogério Ceni seguiu trocando passes sem qualquer pressa.

O Vovô, por sua vez, se mostrava pouco produtivo com a bola no pé. Rômulo, por exemplo, que tem qualidade para armar a equipe, não obteve êxito nas tentativas que teve. Aos 15 minutos do segundo tempo, Condé promoveu as entradas de Dieguinho e Fernandinho visando maior efetividade.

Porém, quem balançou as redes novamente foi o Bahia. Após batida curta de escanteio, Ademir cruzou e David Duarte cabeceou forte para a defesa de Bruno Ferreira. Todavia, no rebote, Erick aproveitou e marcou o terceiro gol tricolor.

Foi a partir daí que veio a resposta alvinegra. Aos 20, Rômulo cruzou da direita e Fernandinho só empurrou a bola para a meta após saída errada do goleiro Ronaldo. Com o tento, o time cearense cresceu no jogo.

Depois de se tornar protagonista do confronto, o Vovô enfim chegou ao segundo gol na marca dos 37 minutos. Em cobrança de escanteio, Galeano subiu bem e cabeceou no canto para diminuir o placar. Almejando um empate heroico, a equipe alvinegra até pressionou na reta final, mas não conseguiu somar pontos em Salvador.

Com o resultado negativo, o Ceará segue na terceira colocação do Grupo B, com dez pontos somados — três a mais que o quinto colocado, Confiança-SE. A rodada final da chave, porém, foi adiada para junho, diantes dos então jogos atrasados do Bahia — o de ontem foi um deles. Assim, o Alvinegro vai ter de esperar para encarar o Sampaio Corrêa-MA, em São Luís (MA), para carimbar a vaga nas quartas de final do Nordestão.

O próximo compromisso do time será na segunda-feira, 31, diante do Red Bull Bragantino, pela primeira rodada da Série A 2025.

Bahia 3x2 Ceará - Ficha técnica

Bahia

4-4-2: Ronaldo; Gilberto, David Duarte, Rezende e Iago (Luciano Juba); Acevedo (Caio Alexandre), Erick (Everton Ribeiro), Rodrigo Nestor e Cauly (Erick Pulga); Kayky (Ademir) e Luciano Rodríguez. Técnico: Rogério Ceni

Ceará

4-3-3: Bruno Ferreira; Fabiano (Rafael Ramos), Marllon, Willian Machado e Nicolas; Fernando Sobral (Dieguinho), Lourenço e Mugni (Fernandinho); Rômulo (Matheus Araújo), Aylon (Recalde) e Galeano. Técnico: Léo Condé

Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)

Data: 26/3/2025

Árbitro: Afro Rocha de Carvalho Filho (PB)

Assistentes: Schumacher Marques Gomes (PB) e Paulo Ricardo Alves Farias (PB)

Gols: 28min/1ºT - Lucho Rodríguez (BAH); 1min/2ºT - Erick (BAH); 17min/2ºT - Erick (BAH); 20min/2ºT - Fernandinho (CEA); 37min/2ºT - Galeano (CEA)

Cartões amarelos: Caio Alexandre (BAH), Nicolas (CEA)

Público e renda: