Ferroviário vence Sousa no PV e avança em 3º para mata-mata da Copa do Nordeste

Foto: Lenilson Santos / Ferroviário AC Allanzinho, destaque do Ferroviário na temporada, marcou diante do Sousa, na Copa do Nordeste

Em uma noite de protagonismo de Allanzinho, o Ferroviário venceu o Sousa-PB por 2 a 0 nesta quarta-feira, 26, em partida válida pela Copa do Nordeste, no estádio Presidente Vargas, no Benfica. Com o triunfo, a equipe coral garantiu vaga nas quartas de final do torneio na terceira colocação, logo acima do Fortaleza. O camisa 7 foi o responsável pelos dois gols do confronto.

O embate entre as duas equipes era cercado de expectativa, já que ambas entraram em campo com chances reais de classificação para a próxima fase. Quem vencesse garantiria vaga, eliminando o rival em campo.

O Sousa buscava o feito inédito e chegava motivado após uma expressiva vitória sobre o Fortaleza. Já o Ferroviário vinha de resultado positivo contra o CRB-AL, em Maceió (AL), que o colocou em situação privilegiada na tabela.

Diante desse contexto, a primeira etapa do jogo foi marcada por um equilíbrio estratégico, com ambas as equipes demonstrando cautela, mas sem abrir mão de suas ambições.

Logo aos sete minutos, o Dino criou a primeira oportunidade clara. Wellington Junior cruzou na área, Pedro Lima cabeceou com perigo, mas a bola passou rente à trave, assustando Matheus Cavichioli. Aos 15 minutos, ele voltou a aparecer, desta vez arriscando um chute da entrada da área, obrigando a defesa do Tubarão da Barra a se manter atenta.

O Ferroviário, que até então não havia produzido muitas chances, respondeu de forma letal: gol. Em uma jogada bem trabalhada, a dupla mais entrosada da Barra do Ceará entrou em cena: Ciel e Allanzinho. O camisa 99 deu um passe preciso para o grande destaque da equipe comandada por Zorro, que finalizou com categoria e abriu o placar no PV, colocando o Ferrão em vantagem.

Mesmo em desvantagem, o Sousa não se entregou e seguiu buscando o empate. Aos 22 minutos, Elielton cruzou, Jeffão afastou mal e Felipe chegou batendo de primeira, mas a bola passou muito perto da trave, para alívio de Cavichioli.

O restante da primeira etapa teve poucas chances claras, com o Ferroviário administrando o resultado e o Dino tentando criar oportunidades.

Aos 38 minutos, Ciel teve nos pés a chance de ampliar o marcador, mas acabou desperdiçando. O centroavante recebeu um passe açucarado de Kevin, que driblou o goleiro Bruno Fuso, mas perdeu o ângulo e não conseguiu nem finalizar, nem cruzar.

Já nos instantes finais do primeiro tempo, Elielton chegou a balançar as redes, mas o gol foi anulado por impedimento assinalado pela arbitragem.

Na etapa complementar, o Ferroviário voltou a campo demonstrando mais intensidade. Logo aos sete minutos, Ciel aproveitou uma falha da zaga paraibana, roubou a bola e avançou em velocidade, mas na hora da finalização não conseguiu ser eficiente, desperdiçando a chance de ampliar a vantagem.

O segundo tempo, no entanto, foi marcado por uma série de tentativas frustradas do Sousa, que pressionou em busca do empate, mas sem êxito. A defesa coral mostrou solidez e segurou o resultado até o apito final, quando Allanzinho, em noite inspirada, fez o segundo e arrematador.

O Tubarão encerrou na terceira posição do Grupo A, com 10 pontos somados. O rival da próxima fase ainda não está definido, já que a Chave B ainda tem uma rodada a ser disputada.