Fortaleza joga mal, perde para o CRB e avança em 4º no Nordestão

Foto: FCO FONTENELE/ O POVO O Fortaleza foi derrotado pelo CRB na Arena Castelão, por 1 a 0, pela última rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste 2025

Com um jogador a mais, o Fortaleza perdeu para o CRB-AL por 1 a 0 ontem, na Arena Castelão, na Capital, pela sétima rodada da Copa do Nordeste. Com a derrota, o Leão chegou ao quarto jogo sem vitória e caiu para a quarta colocação do Grupo A, com nove pontos. Apesar de ter a mesma pontuação do time alagoano (5º) e do Altos-PI (6º), o Tricolor avançou por ter maior número de triunfos.

Assim, o Tricolor do Pici deverá enfrentar o Bahia nas quartas de final do Nordestão, líder do Grupo B, que tem um jogo a menos em relação aos outros times que compõem o G-4. Caso isso se confirme, o Leão enfrentará o clube baiano fora de casa, em confronto decidido em duelo único.

O baixo público na arquibancada do Gigante da Boa Vista e a “ressaca moral” pelo vice-campeonato estadual deram o tom do anticlímax do Fortaleza para a partida contra o clube alagoano. Com o Tricolor matematicamente classificado para o mata-mata do Nordestão, Vojvoda optou por escalar um time bem modificado em relação ao padrão que vinha utilizando neste ano. Nomes como Pedro Augusto, Kervin, Calebe e os jovens Caio Wesley e Gustavo Mancha estiveram entre os titulares.

Mas, assim como no recente histórico de partidas, o desempenho com a bola rolando foi aquém do prometido. Na maior parte do primeiro tempo, o confronto não teve grandes emoções. O Leão até conseguiu criar algumas boas situações dentro da área, mas viu a defesa regatiana bloquear as finalizações ou o goleiro Vitor Caetano fazer boas intervenções. Nada realmente tão efetivo e contundente.

Um personagem do time tricolor, porém, voltou a cumprir o papel de vilão, assim como fez nos dois jogos da final do Campeonato Cearense. O zagueiro argentino Gastón Ávila, já nos acréscimos da primeira etapa, cometeu pênalti em Thiaguinho após deslocar o atacante regatiano pelas costas. O goleiro Brenno ainda defendeu a cobrança de Anselmo Ramon, mas o camisa 9 marcou o gol no rebote.

A partir daí, a cada toque na bola de Ávila, a resposta era uma sonora vaia. No jogo de ida da decisão estadual, o argentino fez o pênalti que resultou no gol e na vitória do Ceará. No duelo da volta, entrou no segundo tempo e foi expulso após cinco minutos em campo. Uma sucessão de partidas desastrosas, com lances que poderiam ser evitados.

Com o apito do juiz e a derrota parcial, as vaias dos torcedores, antes centralizadas em Ávila, tornaram-se generalizadas para o time por completo. Na volta do intervalo, antes dos 15 minutos do segundo tempo, Vojvoda já havia colocado quatro jogadores tidos como parte da equipe principal: Marinho, Moisés, Lucero e Pol Fernández.

Na prática, apesar das alterações, o impacto foi pequeno. O Fortaleza, naturalmente, passou a ter total domínio da posse da bola, mas sem criatividade nas articulações. Muitos passes horizontais que em nada incomodaram o sistema defensivo do CRB. A expulsão do zagueiro Darlisson, do time alagoano, aos 25 minutos, após receber o segundo cartão amarelo, sugeriu que o Leão pudesse crescer no jogo.

Mas nada mudou. O Fortaleza segue no espiral negativo de resultados e desempenho. A saída de campo, marcada por protestos dos 7 mil torcedores presentes, que acoaram "time sem vergonha", eleva a pressão sobre o Tricolor.

Agora, a equipe cearense muda o foco para a Série A. A estreia acontece no próximo sábado, 29, contra o Fluminense, na Arena Castelão.



Fortaleza 0x1 CRB: ficha técnica



Fortaleza



4-4-2: Brenno; Mancuso, Gastón Ávila, Gustavo Mancha e Bruno Pacheco (Yago Pikachu); Pedro Augusto (Pol Fernández), Zé Welison, Pochettino (Marinho) e Calebe; Kervin (Moisés) e Caio Wesley (Lucero). Téc: Vojvoda



CRB



4-3-3: Victor Caetano; Hayner (Matheus Ribeiro), Darlisson, Henri e Willian Bahia; Higor Meritão, Lucas Kallyel (Nathan Melo) e Danielzinho (Rafinha); David da Hora (Wallace), Anselmo Ramon e Thiaguinho (Vinícius Barata). Téc: Umberto Louzer



Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Árbitro: Paulo Belence Alves dos Prazeres Filho/PE

Assistentes: Bruno Cesar Chaves Vieira/PE e Victor Matheus de Lavor Paes Barreto/PE

Gols: Anselmo Ramon (46' 1T)

Cartões amarelos: Mancuso, Pochettino (Fortaleza); Vitor Caetano, Willian Bahia, Danielzinho, Higor Meritão, Darlisson (2x), Lucas Kallyel e Rafinha (CRB)

Cartão vermelho: Darlisson (CRB)

Público total: 7.191

Renda bruta: R$ 47.004,00