Em semana de estreia na Série A, Ceará tem alerta ligado em derrota no Nordestão

Foto: Lucas Emanuel/FCF Técnico Léo Condé elogiou a resiliência mostrada pelo Ceará

Com justiça, o clima em Porangabuçu segue festivo após a conquista do bicampeonato e do 47º título do Campeonato Cearense. No entanto, a temporada está apenas começando, e o maior desafio já se aproxima: a Série A do Campeonato Brasileiro.

Na próxima segunda-feira, 31, o Ceará estreia na elite do futebol nacional contra o Red Bull Bragantino, em Bragança Paulista. Até o momento, a equipe enfrentou apenas dois times da primeira divisão: Fortaleza e Bahia.

Contra o Leão, o retrospecto é animador: três jogos, duas vitórias e um empate — este último no duelo que garantiu a taça do Estadual. Já diante do Esquadrão, um revés que acendeu um sinal de alerta para os desafios que virão pela frente.

Na derrota por 3 a 2 para o Bahia, em Salvador (BA), o Alvinegro sofreu três gols em um único jogo pela primeira vez na temporada. Apesar de a partida não ter caráter decisivo, já que era válida pela fase classificatória da Copa do Nordeste, o desempenho do Vovô deixou lições importantes para a sequência do ano.

O principal ponto positivo foi o poder de reação. Os comandados de Léo Condé viram o Bahia abrir 3 a 0 no placar, mas mostraram competitividade ao diminuirem a desvantagem e quase empatarem o confronto.

No entanto, um fator preocupante foi que o adversário entrou em campo com um time totalmente reserva, ainda em ritmo de celebração pelo título do Baianão.

O Ceará teve dois desfalques importantes — Pedro Raul e Matheus Bahia —, mas, no geral, utilizou a base titular, incluindo jogadores que estiveram nas finais do Cearense. Ainda assim, a equipe encontrou dificuldades diante de um adversário alternativo.

Após o jogo, Léo Condé valorizou o espírito de luta do time, mas reconheceu que a Série A exigirá ainda mais atenção e competitividade. “É uma marca da nossa equipe, um grupo que não se entrega nunca, tem sido assim. Na Copa do Brasil mesmo, saímos atrás do placar contra o Confiança-AL e conseguimos empatar e buscar a classificação dos pênaltis, e vai ter que ser assim.”

Ele também projetou os desafios da elite nacional. ““Vamos enfrentar grandes adversários, terá momentos em que teremos um jogo mais controlado, em outros momentos vamos sair atrás. A equipe tem se mostrado bastante resiliente”.

Com o início da Série A se aproximando, o Ceará voltou aos treinos nessa quinta-feira, 27, com foco total no Red Bull Bragantino. O último confronto entre as equipes, em 2022, terminou empatado em 1 a 1 no estádio Nabi Abi Chedid, mesmo palco da estreia alvinegra.

Uma vitória na primeira rodada pode ser um passo fundamental para evitar qualquer desconfiança por parte da torcida. Até o momento, os alvinegros vivem um clima de lua de mel com o time, impulsionado pelo título estadual e pelo desempenho consistente no início da temporada.

Além do Brasileirão, o Ceará ainda terá compromissos importantes na Copa do Nordeste e na Copa do Brasil. No Nordestão, o objetivo é buscar o tetracampeonato. Já no torneio nacional, a meta é ir o mais longe possível e consolidar a equipe como uma força competitiva em todas as frentes.