Ferroviário renova com Zorro e se despede de Allanzinho

Foto: Lenilson Santos/Ferroviário AC Técnico Tiago Zorro renovou até o fim da temporada

Dia do fico e do adeus na Barra do Ceará. Se por um lado treinador Tiago Zorro acertou renovação com o Ferroviário para a sequência da temporada, por outro o atacante Allanzinho, artilheiro da equipe, confirmou rescisão com o Tubarão e foi anunciado pelo Fortaleza.

O trabalho do português é considerado positivo pela diretoria e o clube afirma que o objetivo do clube é retornar à Série C. O anúncio foi feito nas redes sociais da equipe nessa quinta-feira, 27.

A renovação veio após o Tubarão se classificar para o mata-mata da Copa do Nordeste, algo que parecia distante quando o clube amargava a lanterna do Grupo A antes da sexta (e penúltima) rodada.

Em fevereiro deste ano, o investidor da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do Ferroviário, Pedro Roxo, concedeu entrevista ao programa As Frias do Sérgio, da Rádio O POVO CBN. Na ocasião, afirmou que não tinha a certeza da permanência do treinador, devido a questões pessoais do comandante português.



Um mês depois, a equipe acertou a renovação do técnico, que soma oito vitórias, cinco empates e sete derrotas em 20 jogos. "Veja o exemplo do Palmeiras e do Fortaleza: se encontrou um técnico bom, permaneça com ele e lhe dê condições para trabalhar e continuar seu trabalho pelo máximo de tempo possível", afirmou Roxo ao dar respaldo ao trabalho de Tiago Zorro.



Após a ampliação do vínculo do treinador e a classificação para o mata-mata da Copa do Nordeste, o Ferroviário terá quatro dias de folga antes de se reapresentar no dia 1º de abril e iniciar a preparação para a Série D do Campeonato Brasileiro sem o atacante Allanzinho.

O jogador foi anunciado pelo Fortaleza na tarde dessa quinta-feira, 27. Artilheiro do clube na temporada, o jogador marcou os dois gols que classificaram a equipe coral para o mata-mata da Copa do Nordeste e dividiu a artilharia no Campeonato Cearense com Lucero.

Além da saída de Allanzinho, a equipe coral pode perder outra estrela. Segundo apuração do Esportes O POVO, o atacante Ciel recebeu proposta do Floresta, que seria mais vantajosa em termos salariais e com um nível competitivo maior, uma vez que o Verdão disputa a Série C do Brasileiro.

O salário do jogador era dividido anteriormente entre SAF e associação do Ferroviário. Como substitutos da dupla que fez tanto sucesso no primeiro semestre, o Ferroviário tem em seu elenco o atacante de velocidade Samuel, que chegou a atuar junto a Allanzinho. Já para a função de centroavante, o clube conta com Kiuan e Gustavo, que chegaram a substituir Ciel em jogos pontuais durante a temporada.

A estreia do Ferroviário na Série D está prevista para o dia 12 de abril, ainda sem horário, contra o Central, em Caruaru. A equipe cearense está no grupo C da competição, junto de: América-RN, Central, Horizonte, Santa Cruz-PE, Santa Cruz-RN, Sousa e Treze.