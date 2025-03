Fortaleza BC recebe o Sesi Franca no NBB para tentar sair da lanterna

Foto: Miguel Schincariol/ São Paulo FC Fortaleza BC visita o Paulistano pelo NBB

O Fortaleza Basquete Cearense enfrenta o Sesi Franca, atual 3º colocado do NBB, nesta sexta-feira, 28, às 19h30min, no Centro de Formação Olímpica, na Capital. O Carcalaion precisa mostrar poder de reação para subir na tabela e entrar na zona de classificação para os playoffs.

Atualmente estagnado na última colocação da competição nacional, o Fortaleza tem registrado a pior campanha da liga, com apenas oito vitórias e 20 derrotas, atingindo o baixo número de 28,6% de aproveitamento. Com 36 pontos, o Tricolor está empatado com o Botafogo, mas por critérios de desempate, amarga a lanterna do NBB.

Caso vença o confronto desta sexta-feira, o Fortaleza pode dormir no 16º lugar na tabela, entrando na zona de classificação da pós-temporada. O posicionamento pode não durar muito, pois os cearenses dependem de uma derrota do Botafogo, que encara o poderoso Flamengo, no sábado, 29.

No último duelo entre Fortaleza BC e Franca, em novembro, o Carcalaion foi dominado, perdendo por 97 a 71. Apesar do retrospecto negativo, o comandante Flávio Espiga acredita na vitória tricolor após o longo período de concentração do time.

"A gente treinou bem esses dias, fizemos um bom trabalho, esperamos fazer uma apresentação bem competitiva e tentar a vitória [...] Com a vitória a gente sobe na tabela e ajuda no processo de classificação para os playoffs", disse.

O Carcalaion enfrenta ainda novo cenário, com a saída de Cassiano. O ala-armador foi peça fundamental no time tricolor na temporada 23/24 e vinha ajudando bastante na campanha atual, mas deixou o clube em acordo amistoso com a diretoria para assinar com o Cruzeiro Basquete para disputar a Liga Ouro. (João Victor Dummar)