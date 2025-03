Fortaleza BC faz jogo parelho, mas perde para o Franca e segue na lanterna

O Fortaleza Basquete Cearense enfrentou ontem o Sesi Franca, no Centro de Fortaleza Olímpica, na Capital, e perdeu por 81 a 74.

Os destaques do lado paulista foram Georginho, 25 pontos e Lucas Dias, 16. Pelo Fortaleza BC, Sebastián Orresta, fez 16 e Dexter McClanahan, 15.

A derrota torna ainda mais difícil a situação do Fortaleza BC, que permanece na última colocação e vê suas chances de classificação para os playoffs ficarem cada vez mais reduzidas. O time está uma vitória atrás do Mogi, 16º colocado, mas restam apenas seis duelos na fase de classificação

No primeiro quarto, em que as duas equipes se revezaram na liderança do placar, o Franca, impulsionado por sua forte artilharia ofensiva — formada pelo trio que esteve com a seleção brasileira em Paris: Georginho, Didi e Lucas Dias —, terminou à frente, com uma vantagem de quatro pontos.

O segundo quarto foi do Fortaleza BC, que levou a desvantagem de apenas um ponto pro intervalo.

No terceiro quarto, a superioridade continuou com os atuais campeões do NBB. No último e decisivo quarto, porém, o Carcalaion chegou a assumir a liderança do placar por 68 a 67. A vantagem durou pouco, e uma sequência de bolas de três da equipe visitante sepultou as chances do Carcalaion.

Com a vitória, o Franca, consolidado na terceira posição, segue sonhando com o bicampeonato

O próximo rival do Fortaleza BC será o Farma Conde/São José, no interior de São Paulo. (Caynã Marques / Especial para O POVO)