Fortaleza estreia na Série A contra o Fluminense querendo vitória para afastar crise

Foto: Lucas Emanuel/FCF Fortaleza vai jogar a Série A pela sétima temporada consecutiva

Não há tempo para lamentações no Pici. Neste sábado, 29, o Fortaleza terá uma nova oportunidade para, dentro de campo, dar respostas à sua torcida e amenizar a crise ocasionada pela sequência negativa recente de resultados. O adversário da vez é o Fluminense-RJ, na Arena Castelão, na Capital, às 18h30min, em duelo que marca a estreia das equipes na Série A do Campeonato Brasileiro.

A fase atual do Leão do Pici não é boa e somente uma vitória diante do clube carioca conseguirá apaziguar, pelo menos momentaneamente, os ânimos da torcida tricolor, que, na quarta-feira passada, após a derrota para o CRB-AL pela Copa do Nordeste, protestou e chamou o time de “sem vergonha” na saída do campo do Gigante da Boa Vista.

Considerando o recorte dos últimos dez jogos, o Fortaleza venceu somente dois, além de seis derrotas e dois empates. Ambos os triunfos aconteceram contra o Ferroviário. Em um dos duelos, o Tubarão da Barra atuou com o time reserva, enquanto no outro, pela semifinal do Campeonato Cearense, o Leão conseguiu a vitória, de forma dramática, somente nos acréscimos do segundo tempo.

O contexto, também potencializado pelo vice-campeonato cearense, coloca uma grande pressão na equipe comandada por Vojvoda neste sábado — o treinador argentino, outrora unanimidade, tem sido alvo de questionamentos por parte dos tricolores. O Fluminense, embora também tenha amargado o segundo lugar no Estadual, no qual foi derrotado pelo Flamengo, chega para o duelo com um clima mais leve.

Após sofrer na luta contra o rebaixamento na edição anterior do Brasileirão, o Flu almeja ter um início melhor do que apresentado em 2024 no torneio, quando fez apenas seis pontos em 12 rodadas, o pior desempenho do clube na era dos pontos corridos. Para isso, o time conta com as boas fases dos atacantes Cano e Canobbio, artilheiros do time neste ano, com dez e cinco gols, respectivamente.

Em relação ao retrospecto do confronto, os números são equilibrados. Ao todo, Fortaleza e Fluminense se enfrentaram 25 vezes na história, com oito vitórias do Leão, 11 do Tricolor das Laranjeiras e seis empates. Considerando o recorte dos últimos dez embates, foram quatro triunfos do time carioca contra três do clube cearense.

Para a partida deste sábado, o técnico Vojvoda deve contar com uma lista considerável de desfalques. São eles os zagueiros Brítez (entorse no tornozelo esquerdo) e David Luiz (desconforto muscular); o lateral Tinga (desconforto muscular); e os atacantes Breno Lopes (fratura no antebraço direito) e Renato Kayzer (estiramento muscular na parte posterior da coxa direita) — sendo que este também negocia sua saída para o Vitória.

Pelo lado do Flu, o treinador Mano Menezes não contará com o volante Otávio, lesionado. Para seu lugar, a tendência é que o comandante escale Hércules, ex-jogador do Fortaleza e que se tornou a maior venda da história do futebol cearense no final de 2024, quando foi comprado pelo time carioca por R$ 29 milhões.

Fortaleza x Fluminense: ficha técnica

​

Fortaleza



4-3-3: João Ricardo; Eros Mancuso, Kuscevic, Titi e Diogo Barbosa; Lucas Sasha, Pol Fernández e Martínez; Marinho, Lucero e Moisés. Téc: Vojvoda

Fluminense



4-3-3: Fabio, Samuel Xavier (Guga), Thiago Silva, Ignácio e Renê; Martinelli, Hércules e Lima; Arias, Canobbio e Cano. Téc: Mano Menezes

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Data: 29/3/2025

Horário: 18h30min (de Brasília)

Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima/PE

Assistentes: Alex Ang Ribeiro/SP e Eduardo Gonçalves da Cruz/MS

VAR: Gilberto Rodrigues Castro Júnior/PE

Transmissão: Rádio O POVO CBN, O POVO CBN Cariri, Youtube e Facebook O POVO e Premiere