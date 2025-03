Sobral faz alertas ao Ceará e projeta Série A 2025: "Terminar sorrindo""

Foto: Gabriel Silva/Ceará SC Fernando Sobral, volante do Ceará, concedeu entrevista coletiva

Cada vez mais próximo de reestrear na Série A após duas temporadas, o Ceará faz os ajustes finais para encarar o RB Bragantino-SP na segunda-feira, 31, em Bragança Paulista (SP). Diante do duelo, o volante Fernando Sobral fez alertas e projetou a dificuldade do confronto.



Em entrevista coletiva na tarde de ontem, o camisa 88 apontou os três gols sofridos pelo Vovô diante do Bahia, na quarta, 26, afirmando que o Brasileirão "não perdoa" esses "vacilos". Ante o Esquadrão, a equipe teve erros grotescos de marcação.

"Na Série A você não pode dar 'vacilos', como o que aconteceu diante do Bahia. Eu, particularmente, fiquei muito pensativo. Não podemos tomar três gols, principalmente numa Série A, onde as equipes são muito maduras. Acho que isso aconteceu no momento certo para que a gente possa corrigir. O Brasileirão não perdoa", comentou.

Para o meio-campista, o time, que se sagrou campeão do Campeonato Cearense pela segunda vez consecutiva, precisa seguir com a mesma mentalidade para poder "sorrir" no final do ano.

"A gente tem sido um grupo muito obediente, e acho que isso é muito importante para a sequência da temporada. Temos dado total importância para todos os times que enfrentamos até aqui, mostrando muito respeito. Meu pensamento é que temos que seguir com essa humildade. Aqui tem um grupo de pessoas que trabalham. Quem trabalha, Deus ajuda. Acredito muito que vamos terminar o campeonato sorrindo", disse o veterano de Séries A.

Ainda na coletiva, Sobral destacou que ainda vê margem de crescimento individual e coletivo na equipe. Até o momento, o volante disputou 15 partidas com a camisa alvinegra em 2025. No recorte, contribuiu com um gol e uma assistência.

"O começo do ano foi bem gradativo, a gente foi passo a passo. Acredito que ainda não cheguei ao ideal, mas está bem perto. O importante para uma equipe é sempre ter uma margem para crescimento, e vejo que a gente tem margem para isso. Acredito que, com muito foco e trabalho, vamos fazer um campeonato tranquilo, se Deus quiser."

"O mais importante é encarar cada jogo como se fosse uma final, é o que o campeonato pede. Acredito que essa edição vai ser a mais disputada de todos os tempos. Todos os times se reforçaram bem. Somos um (time) coadjuvante que tem que fazer de tudo para surpreender", completou o meia, que jogou a elite no ano passado pelo Cuiabá-MT e era titular do Ceará na participação mais recente do time no torneio, em 2022.

Neste ano, equipes com maior poderio financeiro, como Flamengo, Palmeiras, Fluminense e Atlético-MG, foram ao mercado e investiram milhões em novos reforços. O Ceará, por sua vez, de acordo com Sobral, com um elenco modesto, tem como objetivo permanecer.

"Acho que não dá para fugir, que é a permanência. Esse tem que ser nosso primeiro pensamento. Mas, sabendo que tudo é possível. Com muita luta, a gente pode alcançar o que muitos pensam como 'impossível'", comentou.