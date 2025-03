Chave virada: Fortaleza afasta jejum e vence Fluminense na estreia da Série A

Foto: AURÉLIO ALVES Jogadores do Fortaleza comemoram gol de Tinga

O Fortaleza, enfim, voltou a sentir o gosto da vitória. Na noite de ontem, o time tricolor se impôs na Arena Castelão e bateu o Fluminense por 2 a 0 na estreia da Série A do Campeonato Brasileiro 2025. Os gols leoninos foram marcados por Lucero e Tinga, ambos no primeiro tempo.

Almejando dar uma resposta ao seu torcedor após o vice-campeonato estadual e as derrotas vexatórias diante de Sousa-PB e CRB-AL, pela Copa do Nordeste, o Tricolor do Pici iniciou o duelo ante o clube carioca da melhor forma possível: balançando as redes.



Logo aos 3 minutos, Pikachu aproveitou erro da defesa adversária e lançou para Marinho arrancar em velocidade. Ao chegar à área, o camisa 11 passou a bola para Lucero, bem colocado na área, finalizar.



Mesmo com a vantagem no placar, o Leão seguiu sendo dono da posse da bola e voltou a assustar aos 8 minutos, com Pikachu. No lance, o ponta recebeu de Tinga e finalizou forte cruzado, mas Fábio evitou mais um tento cearense.

Enquanto o Fortaleza controlava as ações do duelo sem grandes dificuldades, o Fluminense, por sua vez, encontrou dificuldades para passar do meio-campo. Não à toa, Mano Menezes, técnico da equipe, sacou Serna e colocou Lima em campo com apenas 13 minutos de bola rolando.

Na sequência, o Tricolor das Laranjeiras chegou com perigo pela primeira vez: Cano pegou sobra de bola rebatida e tirou tinta da trave do goleiro João Ricardo. Em resposta, o time mandante não perdoou. Aos 20, Pol Fernández cobrou escanteio na medida para Tinga cabecear no ângulo. 2 a 0 para a equipe de Vojvoda.

Após ampliar o placar, o Leão baixou sua intensidade ofensiva e cedeu a bola ao Fluminense, que chegou a oferecer perigo com Arias e Canobbio. A postura carioca, no entanto, não foi suficiente para tentar diminuir a vantagem alencarina no primeiro tempo.

Na volta para a etapa complementar, Mano Menezes promoveu a entrada de Keno na vaga de Canobbio visando fôlego novo no último terço do campo. A substituição, por sinal, melhorou o time, que criou chances com Guga e Cano. Com um Fortaleza mais conservador, o Tricolor das Laranjeiras começou a crescer na partida e, após os 20 minutos, virou dono das ações.

O controle carioca, porém, não se converteu em chances claras e o confronto ficou moroso na reta final — muito por conta da organização defensiva do Tricolor de Aço. No duelo, Vojvoda ainda promoveu a estreia de Deyverson, novo reforço do clube. Porém, o camisa 18 não conseguiu participar efetivamente das jogadas.

Com o resultado positivo, o Leão do Pici larga com pé direito na principal competição do futebol nacional. Tendo três pontos somados, o time volta a campo pelo certame no próximo domingo, 6, diante do Mirassol-SP, fora de casa. Antes disso, no entanto, encara o Racing na terça, 1º, no Castelão, em jogo da primeira rodada da Copa Libertadores.

Fortaleza 2x0 Fluminense: ficha técnica

Fortaleza

4-3-3: João Ricardo; Tinga (David Luiz), Kuscevic, Titi e Diogo Barbosa; Lucas Sasha (Pochettino), Pol Fernández e Martínez (Zé Welison); Marinho (Moisés), Lucero (Deyverson) e Pikachu. Téc: Vojvoda

Fluminense

4-3-3: Fabio, Guga, Thiago Silva, Freytes e Renê (Lavega); Martinelli, Hércules (Lezcano) e Arias; Serna (Lima), Canobbio (Keno) e Cano (Everaldo). Téc: Mano Menezes

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Data: 29/3/2025

Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima/PE

Assistentes: Alex Ang Ribeiro/SP e Eduardo Gonçalves da Cruz/MS

VAR: Gilberto Rodrigues Castro Júnior/PE

Gols: 3min/1ºT - Lucero (FOR) e 20min/1ºT - Tinga (FOR)

Cartões amarelos: Moisés (FOR)

Público e renda: 19.484 presentes/R$ 267.643,00