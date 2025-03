Com dupla cearense, Brasil vence Argentina e é campeão da Copa América de Futsal Feminino

Foto: Divulgação/Conmebol Seleção brasileira feminina de futsal bateu a Argentina na final da Copa América

A seleção brasileira de futsal feminino confirmou seu favoritismo e conquistou ontem mais um título continental. Em Sorocaba (SP), o Brasil derrotou a Argentina por 3 a 0 e garantiu o oitavo troféu da Copa América. Os gols da decisão foram marcados por Vanin, no primeiro tempo, e Natalinha, duas vezes, na etapa final.

A Amarelinha conta com dois cearenses: o técnico Wilson Sabóia, melhor treinador do mundo de 2023, e a craque Amandinha, eleita melhor jogadora do planeta na modalidade oito vezes. Agora, tanto o comandante quanto a camisa 12 são tetracampeões da Copa América, pois também levantaram a taça em 2017, 2019 e 2023.

O título coroa uma campanha invicta da equipe verde-amarela, que dominou a primeira fase e goleou a Colômbia por 6 a 0 na semifinal, assegurando também sua vaga para a Copa do Mundo de Futsal Feminino. O torneio será disputado entre 21 de novembro e 7 de dezembro, nas Filipinas, e será a primeira edição do Mundial organizado pela Fifa.

"Essa conquista nos deixa ainda mais fortes para enfrentar o período de preparação para a disputa da primeira Copa do Mundo. O futsal brasileiro é muito forte e vamos fazer de tudo para vencer esse Mundial inédito nas Filipinas", disse Ednaldo Rodrigues, presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

A Copa América oferecia três vagas para o torneio mundial. Com a presença na final, tanto Brasil quanto Argentina já haviam garantido classificação. A última vaga sul-americana ficou com a Colômbia, que terminou a competição em terceiro lugar.

Com o troféu conquistado ontem, a seleção brasileira reafirma sua supremacia no futsal feminino e chega embalada para o desafio inédito da Copa do Mundo, onde já tem a companhia de outras seis seleções classificadas: Espanha, Filipinas, Itália, Nova Zelândia, Polônia e Portugal.