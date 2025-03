No interior paulista, Ceará estreia na volta ao Brasileirão diante do RB Bragantino

Foto: FÁBIO LIMA Pedro Raul retorna e é esperança de gols do Vovô

Após dois anos de espera, o Ceará, enfim, disputará novamente uma partida de Série A do Campeonato Brasileiro. No Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP), o Alvinegro visita o RB Bragantino, hoje, às 20 horas, em duelo da primeira rodada da competição nacional.

No confronto, o Vovô, que vive bom início de temporada, almeja a vitória para largar com o pé direito no certame. Um empate, por sua vez, também é encarado como um bom resultado. Até o rebaixamento em 2022, o time de Porangabuçu ficou cinco temporadas consecutivas na elite nacional e quer dar início a um novo período de consolidação.

O Ceará quer encarar cada confronto do Brasileirão como "uma final". Ciente da dificuldade, o elenco alvinegro tem como objetivo principal a permanência, mas também quer surpreender, conforme relatou o volante Fernando Sobral.

"Acho que não dá para fugir, que (o objetivo) é a permanência. Esse tem que ser nosso primeiro pensamento. Mas sabendo que tudo é possível. Com muita luta, a gente pode alcançar o que muitos pensam como impossível. [...] O mais importante é encarar cada jogo como se fosse uma final. Acredito que essa edição vai ser a mais disputada de todos os tempos. Todos os times se reforçaram bem. Somos um (time) coadjuvante que tem que fazer de tudo para surpreender", comentou o camisa 88.

Para largar na Série A com resultado positivo, o Vovô confia nos retornos de dois titulares: Matheus Bahia e Pedro Raul. Ambos ficaram de fora do duelo contra o Bahia, pela Copa do Nordeste, no meio de semana. No jogo, os desfalques alvinegros são Bruno Tubarão, Richardson, Ramon Menezes e Pedro Henrique, que estão entregues ao departamento médico do clube.

Adversário da vez, o RB Bragantino quer fazer o papel de mandante diante do seu torcedor. Após lutar contra o rebaixamento na temporada passada, o time do interior paulista vislumbra ter melhor desempenho na nova edição de Brasileirão.

Para isso, porém, terá que superar o início de ano irregular. Isso porque o Massa Bruta acumula mais derrotas do que vitórias em 2025 ano. Ao todo, a equipe entrou em campo em 15 oportunidades, somando apenas cinco triunfos, quatro empates e seis reveses.

"Sabemos da qualidade do time deles, é o campeão cearense. Mas a gente vai estar dentro de casa e vamos buscar os três pontos. É o começo do campeonato e ano passado vimos o quão importante é conquistar esses três pontos, sendo jogo fora ou dentro. Precisamos pegar coisas do ano passado para, neste ano, e não cometer os mesmos erros para se consolidar no Campeonato Brasileiro", disse o meia John John em coletiva pré-jogo.

Comandados por Fernando Seabra, os paulistas devem enfrentar o Vovô com força máxima na escalação. Um dos destaques do Massa Bruta, Isidro Pitta estará à disposição do técnico após servir a seleção paraguaia nas Eliminatórias para a Copa do Mundo.

Em termos de retrospecto, o duelo entre as equipes é marcado pelo equilíbrio ao longo dos anos: em 22 encontros, cada time venceu sete vezes, enquanto outros oito embates terminaram empatados. Jogando como visitante, o Alvinegro Cearense terá um desafio adicional, já que no histórico dos 12 confrontos realizados no Estádio Nabi Abi Chedid, o time paulista venceu quatro vezes, enquanto o Ceará conquistou duas vitórias e arrancou seis empates.

RB Bragantino x Ceará: ficha técnica

RB Bragantino

4-3-3: Cleiton; Hurtado, Pedro Henrique, Guzmán e Juninho Capixaba; Gabriel, Matheus Fernandes e John John; Mosquera, Pitta e Vinicinho. Técnico: Fernando Seabra

Ceará

4-3-3: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia; Fernando Sobral, Lourenço e Mugni; Fernandinho, Pedro Raul e Aylon. Técnico: Léo Condé

Local: Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP)

Data: 31/3/2025

Horário: 20 horas

Árbitro: Bruno Pereira Vasconcelos/BA

Assistentes: Alessandro Alvaro Rocha de Matos/BA e Daniella Coutinho Pinto/BA

VAR: Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira/MG

Transmissão: Premiere, Rádio O POVO CBN, O POVO CBN Cariri, YouTube e Facebook O POVO