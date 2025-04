Ceará não suporta pressão e cede empate ao RB Bragantino na estreia da Série A

Foto: Ari Ferreira/Red Bull Bragantino. Eduardo Sasha e Fernando Sobral disputam lance no Nabi Abi Chedid

O Ceará até saiu na frente, mas acabou cedendo um empate ao RB Bragantino-SP em sua estreia na Série A 2025. Atuando no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP), o Vovô empatou em 2 a 2 na noite de ontem. Pedro Raul e Marllon marcaram para o time cearense, enquanto Laquintana e Eric Ramires assinalaram os tentos do Massa Bruta.

Com o objetivo de iniciar sua campanha somando pontos fora de casa, o Alvinegro foi quem tomou as rédeas do duelo. Não à toa chegou ao primeiro gol logo aos 11 minutos de bola rolando. No lance, Dieguinho recebeu de Marllon, avançou e acertou belo passe de infiltração para Pedro Raul, que bateu cruzado, de esquerda, para abrir o placar.

Após o tento, o Vovô seguiu com o controle da posse e não diminuiu seu ímpeto. Aos 19, por exemplo, Mugni cobrou falta, mas a bola passou por cima do gol de Cleiton. Quatro minutos depois, o mesmo camisa 10 acertou o escanteio e Marllon subiu bem para cabecear, ampliando o marcador para o time visitante.

Na sequência, o Ceará ainda voltou a criar boa chance com Galeano, após passe de Fernandinho. Na ocasião, porém, o camisa 27 não acertou em cheio e Cleiton defendeu sem grandes dificuldades.

Insatisfeito com o resultado em casa, o RB Bragantino adotou uma postura mais ofensiva após a marca dos 30 minutos e começou a pressionar o Vovô. Com o novo cenário, a equipe alvinegra preferiu ceder a bola ao adversário e sofreu uma "blitz" na reta final.

Espaçado e com pouco jogo aproximado, o time de Léo Condé viu Juninho Capixaba levar perigo após chute de fora da área — a bola passou perto da meta de Bruno Ferreira. Se o gol não saiu diretamente dos pés do lateral, foram eles que ajudaram a balançar as redes aos 45 minutos.

Em jogada pela esquerda, Capixaba cruzou para área e Laquintana, sem marcação, só teve o trabalho de marcar o tento, diminuindo a vantagem cearense no Estádio Nabi Abi Chedid.

O panorama do jogo seguiu o mesmo na volta para a etapa final, com um Red Bull cada vez mais próximo da área do Ceará. O lado esquerdo defensivo alvinegro foi, sem dúvidas, o setor mais explorado pelo adversário paulista, que insistia em jogadas com Laquintana e Hurtado.

Aos 5 minutos, o Massa Bruta chegou a balançar as redes com Eduardo Sasha, mas o camisa 8 estava em posição de impedimento e o lance foi anulado. Depois, Capixaba voltou a arriscar chute de longa distância.

Diante da pressão, Condé optou por colocar Lourenço e Aylon nos lugares de Mugni e Fernandinho, respectivamente, visando um maior equilíbrio da equipe. Aos 26, o time paulista ainda criou boa chance com John John, mas Matheus Bahia fez boa intervenção para salvar o Vovô.

Na reta final, o Red Bull seguiu em busca do seu gol salvador, e, já aos 45 minutos, conseguiu: Eric Ramires aproveitou cruzamento rasteiro na entrada da área e empatou tudo. Depois, Bruno Ferreira ainda fez duas boas defesas e evitou o pior.

Com o resultado, o Alvinegro de Porangabuçu soma o primeiro ponto na Série A e encerra a rodada inicial na sétima posição. O próximo compromisso da equipe será no sábado, 5, às 18h30min, diante do Grêmio, na Arena Castelão.

RB Bragantino 2x2 Ceará: ficha técnica

RB Bragantino-SP

4-3-3: Cleiton; Hurtado, Pedro Henrique, Guzmán e Juninho Capixaba; Gabriel (Neves), Matheus Fernandes (Eric Ramires) e John John (Thiago Borbas); Vinicinho (Mosquera), Eduardo Sasha e Laquintana (Lucas Barbosa). Téc: Fernando Seabra

Ceará

4-3-3: Bruno Ferreira; Fabiano, Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia; Fernando Sobral (Rafael Ramos), Dieguinho (Lucas Lima) e Mugni (Lourenço); Fernandinho (Aylon), Pedro Raul e Galeano (Rômulo). Téc: Léo Condé

Local: Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP)

Data: 31/3/2025

Árbitro: Bruno Pereira Vasconcelos/BA

Assistentes: Alessandro Alvaro Rocha de Matos/BA e Daniella Coutinho Pinto/BA

Gols: 11min/1ºT - Pedro Raul e 22min/1ºT - Marllon (CEA); 46min/1ºT - Laquintana e 45min/2ºT - Eric Ramires (RBB)

Cartões amarelos: Matheus Fernandes (RBB), Pedro Raul, Fernando Sobral e Fabiano (CEA)

Público e renda: 2.591 presentes/R$ 61.875,00