Dono da SAF do Ferroviário avalia primeiro trimestre, promete reforços e mira Série D

Foto: Lenilson Santos/Ferroviário AC PORTUGUÊS Pedro Roxo é o investidor da SAF coral

O primeiro trimestre de 2025 no Ferroviário foi marcado pela busca da evolução dentro e fora das quatro linhas, com o início do trabalho do técnico Tiago Zorro, que já renovou contrato para a sequência da temporada, e a venda de 90% da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do clube.

Entre boas surpresas e turbulências, o Tubarão da Barra chegou às semifinais do Campeonato Cearense — eliminado pelo Fortaleza somente nos acréscimos do segundo jogo — e avançou de fase na Copa do Nordeste na terceira colocação. Na Copa do Brasil, caiu nas penalidades para o Maracanã na primeira fase. Agora, prepara-se para a disputa da Série D.

Ao Esportes O POVO, o investidor e futuro CEO da SAF do Ferroviário, Pedro Roxo, que aguarda apenas questões burocráticas para regularizar o cargo — mas já atua como tal desde a Fares Lopes —, analisou positivamente o início da temporada e prometeu contratações para a Série D, para a qual diz ter objetivos "ambiciosos".

"A avaliação do primeiro trimestre é positiva. Foram circunstâncias muito especiais nesse inicio de ano, numa responsabilidade repartida entre a SAF e a associação, com muitas restrições de orçamento e uma preparação iniciada de forma tardia. Um treinador novo, uma gestão diferente no futebol, além de alguns aportes financeiros e humanos para conseguir atingir os objetivos. Já temos uma base para poder encarar a Série D com ambição", relata.



Conforme apurou o Esportes O POVO, o Ferroviário já acertou a contratação de cinco atletas, que se apresentam ao clube na próxima terça-feira, 1º, junto ao restante do plantel. Parte dos nomes são mantidos em sigilo, mas são dois volantes, dois atacantes e o zagueiro Léo Paraíso.

Mais duas peças devem chegar para fechar a lista, posto que o Tubarão teve baixas importantes, como a de Allanzinho, que foi para o Fortaleza, Lucas Ramires para o Atlético-GO e a possível saída de Ciel para o Floresta.

"Sabemos que a equipe necessita de alguns ajustes. Já foram contratados alguns jogadores, sempre em concordância com a atual diretoria, bem como algumas renovações de contratos que, no nosso ponto de vista, são essenciais, entre as quais a renovação do contrato da comissão técnica, que fez um excelente trabalho", destaca Roxo.

"Em paralelo, trabalhamos na conclusão do processo SAF para permitir ter mais segurança e aportar verbas maiores, para dotar o clube de melhores jogadores e avançar com as obras no Elzir Cabral a curto prazo", explica o investidor coral.

A estreia do Tubarão da Barra na Série D de 2025 será como visitante, mas ainda não teve a data confirmada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) — a previsão indica que seja no dia 12 de abril. O adversário também é nordestino no primeiro compromisso: o Central de Caruaru, de Pernambuco.