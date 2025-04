Fortaleza recebe Racing no Castelão em uma nova "noite de Copa" pela Libertadores

Foto: AURÉLIO ALVES Pol Fernández já defendeu o Racing e foi campeão argentino

Com a confiança renovada após estrear com vitória no Brasileirão, o Fortaleza muda o foco para um novo e importante compromisso, agora internacional: a Libertadores. Hoje, às 21h30min, diante do tradicional Racing-ARG, na Arena Castelão, o Tricolor do Pici terá mais uma daquelas "noites de Copa" para escrever em sua história.

O confronto é inédito, já que Fortaleza e Racing nunca se enfrentaram. De um lado, um Leão que vem se firmando no cenário internacional com participações e campanhas relevantes. Do outro, o Alviceleste, então considerado "carrasco" de brasileiros, atual campeão da Sul-Americana, tendo vencido o Cruzeiro, e da Recopa, superando o Botafogo.

O Tricolor, que há pouco tempo vivia um cenário de pressão e protestos da torcida, situação ocasionada pelos maus resultados e desempenhos no Estadual e Nordestão, chega para a partida de hoje com um clima diferente após a vitória sobre o Fluminense. Não à toa, mais de 33 mil pessoas já garantiram lugar na arquibancada do Gigante da Boa Vista, que deve virar um “caldeirão”, como descrito pelo meia Calebe.

“Jogar a Libertadores é sempre diferente. A torcida transforma o estádio em um caldeirão, e isso faz muita diferença para nós dentro de campo. Já tive a oportunidade de jogar essa competição outras vezes e, para nós, jogadores, ela tem uma energia diferente, sim. É a principal competição de clubes da América, e nela precisamos deixar tudo dentro de campo. O Racing é um adversário qualificado, mas estamos nos preparando bem para fazer um grande jogo e começar a competição com o pé direito“, disse o camisa 10 em entrevista exclusiva ao Esportes O POVO.

Adversário do Fortaleza, o Racing, apesar do recente título da Recopa, conquistado no início deste ano, tem vivido uma temporada oscilante. No Campeonato Argentino, o “Primeiro Grande”, como é conhecido, é apenas o 10º colocado do Grupo A, que tem 15 times no total. Em 11 jogos no torneio, o clube venceu quatro partidas, perdeu seis e empatou uma vez.

Comandado pelo experiente Gustavo Costas, ídolo do clube como jogador e agora treinador, o Racing costuma variar sua formação tática entre o 3-5-2, esquema com o qual conquistou o título da Sul-Americana, e o 4-3-3. No elenco, os destaques são o volante Nardoni e o centroavante Adrián “Maravilla” Martínez, artilheiro do time em 2025, com seis gols.

“A equipe não vem jogando bem e não tem conseguido bons resultados no torneio local. Apesar disso, o Racing tem demonstrado ser uma equipe que aparece nos momentos difíceis. Teve uma campanha extraordinária na Copa Sul-Americana (de 2024), uma Recopa fantástica e sabe que seu grande objetivo neste ano é a Copa Libertadores. Toda a energia está voltada para essa competição”, contou o jornalista argentino Mauro Gundin, em conversa com o Esportes O POVO.

Para a partida, o Fortaleza defende o status de nunca ter perdido para um time argentino em casa. O clube cearense já enfrentou cinco rivais do país vizinho: Independiente (2x1), River Plate (1x1), Estudiantes (1x1), San Lorenzo (3x2), Boca Juniors (4x2) e Rosario Central (3x1). Contra o Racing, Vojvoda deve ter as ausências de Brítez e Breno Lopes, lesionados.



Fortaleza x Racing-ARG: ficha técnica

Fortaleza

4-3-3: João Ricardo; Tinga, Kuscevic, Titi e Diogo Barbosa; Lucas Sasha, Pol Fernández e Martínez; Marinho, Lucero e Yago Pikachu. Téc: Vojvoda

Racing-ARG

4-3-3: Gabriel Arias, Di Césare, Sosa, García Basso e Martirena; Nardoni, Almendra e Rojas; Salas, Adrián Martínez e Vietto. Téc: Gustavo Costas

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Horário: 21h30min (de Brasília)

Data: 1º/4/2025

Árbitro: Juan Benítez-PAR

Assistentes: Eduardo Cardozo-PAR e Luis Onieva-PAR

VAR: Blas Romero-PAR

Transmissão: Paramount+, Rádio O POVO CBN, O POVO CBN Cariri, YouTube e Facebook O POVO