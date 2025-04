Sasha destaca força do Fortaleza e vê Racing como principal rival na Libertadores

Foto: AURÉLIO ALVES FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 30.03.2025: Lucas Sasha. Fortaleza x Fluminense, Campeonato Brasileiro Serie A, Arena Castelão. (Foto: Aurélio Alves/Jornal O POVO)

A vitória do Fortaleza sobre o Fluminense no sábado passado, 29, na Arena Castelão, pela primeira rodada da Série A, trouxe novos ares para o elenco tricolor. Em entrevista coletiva ontem, o volante Lucas Sasha destacou a importância do triunfo e como isso trouxe mais “leveza e confiança” para o duelo contra o Racing-ARG, que marca a estreia do clube na Libertadores deste ano.

“A vitória (contra o Fluminense) veio em boa hora. Nós viemos de um momento difícil neste início de temporada. Perder um título cearense para o nosso maior rival é muito ruim. Depois, os resultados na Copa do Nordeste também acabaram não vindo. Então nós vínhamos de uma sequência bem difícil, com muita crítica e cobrança, e isso tinha que acontecer, porque sabíamos que estávamos devendo. Então, uma vitória diante de uma equipe muito difícil como o Fluminense, no primeiro jogo do Brasileirão, nos permitiu dar uma pequena respirada”, disse.

“No futebol, tudo muda muito rápido. Se amanhã (hoje, terça-feira) o resultado não vier, se amanhã a atuação não vier, haverá críticas, mas essa vitória nos permitiu respirar um pouco, voltar a sorrir, nem que seja um pouquinho, e encarar esse jogo da Libertadores com um pouco mais de leveza. Não é que vá faltar comprometimento e seriedade, mas a vitória traz novamente a confiança. Então, isso torna um pouco mais leve a preparação, em termos de confiança, para amanhã fazermos mais um grande jogo”, concluiu.

Sasha coloca o Racing como favorito do Grupo E



Questionado sobre se o fato de a comissão técnica liderada por Vojvoda ser argentina facilitaria algo na preparação contra o Racing, Sasha rechaçou e enfatizou que o técnico, independentemente do adversário, trabalha ao máximo para passar o melhor conteúdo no pré-jogo. Além disso, o volante tricolor destacou a dificuldade da partida.

“O Vojvoda e todo o estafe estudam muito, seja contra uma equipe argentina, brasileira ou do outro lado do mundo. Eles trabalham muito e são muito competentes nesse pré-jogo para passar todas as informações. Por serem argentinos (Vojvoda e comissão técnica), não acho que isso traga facilidade nenhuma. É um jogo muito difícil. O Racing, ao meu ver, é o favorito nesse grupo. Vem de títulos importantes e tem uma bagagem na Libertadores”, analisou.

Por outro lado, apesar de projetar uma partida acirrada, Sasha ressaltou a força do Fortaleza atuando na Arena Castelão, local onde os adversários costumam ter dificuldade, tanto pelo clima quente da cidade quanto pela pressão da torcida na arquibancada.

“É um jogo superdifícil para nós, mas sabemos da nossa força dentro do Castelão. Sabemos como é difícil para os outros times quando eles jogam aqui, sejam do Brasil ou de fora. Então, temos que tentar usar essa força que temos para começar somando pontos em casa”, completou.