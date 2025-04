Apático, Fortaleza vira presa fácil para o Racing na estreia da Libertadores

Foto: AURÉLIO ALVES Jogadores do Fortaleza lamentam gol do Racing

A primeira "noite de Copa" do Fortaleza na Libertadores 2025 terminou com um resultado amargo ontem. Na Arena Castelão, o Leão do Pici teve uma atuação completamente apática e foi facilmente derrotado pelo Racing, da Argentina, por 3 a 0 na rodada inicial do certame continental. Salas, Almendra e Sosa marcaram para o time argentino.

Empurrado por mais de 40 mil tricolores, o Tricolor de Aço até tentou ser o dono do jogo nos minutos iniciais, mas encontrou La Academia com mais "fome" de gol. Não à toa a equipe argentina chegou perto de balançar as redes já aos dois minutos. Martínez finalizou para boa defesa de João Ricardo.

Com a chance criada, o Racing seguiu buscando infiltrar na defesa leonina e conseguiu novamente aos 12 minutos, com Rojas: O camisa 27 finalizou bem e João Ricardo defendeu. No rebote, Nardoni chutou fora da baliza.

Na sequência, o Fortaleza criou sua primeira chance clara de marcar. Lucero disputou bola com a defesa adversária e tocou para Lucas Sasha, que mandou para fora. A jogada, todavia, foi anulada por impedimento do camisa 9. Depois, Marinho ainda arriscou chute de fora da área, mas Arias defendeu sem dificuldades.

Se o Leão do Pici não se propôs a ser mais efetivo, a La Academia aproveitou. Aos 24, após cobrança de escanteio, Colombo subiu bem no cabeceio e mandou a bola para o outro lado da pequena área. No lance, a defesa tricolor "apagou" e Salas finalizou para abrir o placar na Arena Castelão.

Depois do tento, esperava-se um Tricolor mais enérgico em campo. A realidade, no entanto, passou longe disso. O cenário seguiu o mesmo até o fim da primeira etapa: um Fortaleza pouco produtivo com a bola e com sintomas de nervosismo, enquanto o Racing fechava suas linhas aguardando um erro cearense.

A prova disso foi o último lance do tempo inicial, quando Sasha tentou recuar a bola para João Ricardo, mas erro e viu Martirena mandar por cima — por pouco não saiu o segundo gol argentino.

Insatisfeito com a falta de domínio do meio-campo, Vojvoda sacou Martínez e pôs Pochettino em campo na volta para o segundo tempo. A resposta, porém, foi negativa. Logo após a batida do centro, o time argentino chegou com perigo na frente do gol. João Ricardo defendeu.

O lance perigoso não alertou o Leão, que, dois minutos depois, sofreu mais um gol. Em novo "apagão" da defesa, Almendra aproveitou o terceiro rebote para ampliar o marcador. Na jogada, João Ricardo salvou no primeiro chute, enquanto, no segundo, David Luiz afastou. No último e decisivo, a bola balançou o barbante.

Cada vez mais inquieto na beira do campo, Vojvoda promoveu mais três entradas: Calebe, Mancuso e Moisés. O camisa 21, inclusive, chegou a tirar o "uh" da arquibancada aos 12 minutos, quando finalizou forte. A tentativa passou ao lado da trave direita do goleiro Arias.

Após a chegada tricolor, o duelo teve apenas um dono: o Racing. Primeiro, Nardoni fez fila na defesa e chutou cruzado para grande defesa de João Ricardo. Depois, o camisa 1 voltou a salvar o Fortaleza após cabeceio no ângulo.

Aos 29, La Academia ainda carimbou a trave depois de Rojas cabecear de "peixinho". O ritmo intenso da equipe argentina não parou por aí. Martínez quase fez após Pol Fernández, vaiado pela torcida, ceder mais um contra-ataque.

No fim, aos 38, o Fortaleza ainda voltou a sofrer mais um gol. Livre de marcação, Sosa aproveitou cobrança de escanteio e cabeceou com firmeza para aumentar o marcador no Gigante da Boa Vista. É válido destacar que João Ricardo efetuou mais duas defesas para evitar um placar mais constrangedor.

Com o resultado, o Leão do Pici inicia sua campanha na Libertadores 2025 sendo o lanterna do Grupo E. O próximo compromisso do time será diante do Mirassol, no domingo, 6, pela Série A.

Fortaleza 0x3 Racing-ARG: ficha técnica

Fortaleza

4-3-3: João Ricardo; Kuscevic, David Luiz, Titi (Mancuso) e Diogo Barbosa; Lucas Sasha (Calebe), Pol Fernández e Martínez (Pochettino); Marinho (Deyverson), Lucero e Yago Pikachu (Moisés). Téc: Vojvoda

Racing-ARG

3-4-3: Gabriel Arias; Di Césare, Sosa e Colombo; Martirena (Mura), Nardoni, Almendra (Martín Barrios) e Rojas; Salas (Ignácio Rodríguez), Adrián Martínez e Vietto (Solari). Téc: Gustavo Costas

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Data: 1º/4/2025

Árbitro: Juan Benítez-PAR

Assistentes: Eduardo Cardozo-PAR e Luis Onieva-PAR

Gols: 25min/1ºT - Salas, 2min/2ºT - Almendra (2’ 2T) e 38mni/2ºT - Sosa

Cartões amarelos: Kuscevic (FOR); Di Césare, Nardoni e Salas (RAC)

Público e renda: 40.413 presentes/R$ 639.393,00