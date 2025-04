Ferroviário contrata dois volantes e dois atacantes para a Série D

Foto: Muller Merlotto Silva/Rio Preto EC O atacante Hugo jogou a A2 pelo Votuporanguense, e não se destacou em número de gols, mas ganhou visibilidade pelos dribles e velocidade desde a A3 pelo Rio Preto

O Ferroviário se reapresenta na tarde de ontem, no estádio Elzir cabral, para iniciar os preparativos visando a Série D do Campeonato Brasileiro. Conforme adiantou o Esportes O POVO, o Tubarão já tem cinco novos contratados para reforçar o plantel desde o primeiro treinamento.

Além dos já previamente anunciados Léo Paraíso e Ailton Santos, que reforçam o setor defensivo como zagueiro e lateral-esquerdo, respectivamente, as primeiras atividades já contaram com o volante João Neto, que atuou pelas categorias de base do Fortaleza em competições sub-20 e aspirantes; o também volante Ramires, que vestiu a camisa do Ferroviário na última Copa Fares Lopes; e os atacantes Hugo Costa, que jogou a Série A2 do Campeonato Paulista, e o Bryam, ex-Rio Branco-PR.

Após perder o atacante Allanzinho — contratado pelo Fortaleza —, principal destaque do futebol cearense no primeiro trimestre de 2025, uma das primeiras movimentações da cúpula coral foi buscar um atleta com características parecidas. Foi assim que encontrou o jovem Hugo, de 22 anos, que vinha atuando pelo Votuporanguense e ganhou o apelido de "Raio" após atuações de destaque contra o Grêmio Prudente.

Mais uma peça, além dos citados, será contratada para outra posição, além de possíveis reposições, como em uma possível saída do atacante Ciel, que negocia com o Floresta.

Olhando para o meio de campo, o Ferroviário resolveu apostar em jogadores que já viu de perto. O primeiro nome foi o de Ramires, jogou pelo escrete coral na última Fares Lopes e ajudou o time a conquistar a vaga na Copa do Brasil, vencendo a competição. O meia não foi titular, mas atuou em cinco partidas.

O segundo nome do meio foi João Neto, volante de 20 anos que defendeu o Fortaleza nas categorias de base até as competições de sub-20 e Brasileirão de Aspirantes. Depois, esteve emprestado ao Iguatu e vinha jogando no Petrolina, onde foi titular no Campeonato Pernambucano, ainda que tenha saído sem vitórias.

Os primeiros treinamentos foram físicos e também técnicos, além da realização de exames. A parte tática se inicia com a chegada de Tiago Zorro, treinador que já renovou o contrato, e está em fim de férias em Portugal.

O grupo terá pela frente a disputa da Série D e o mata-mata da Copa do Nordeste. Para a competição nacional, o dono da SAF do Ferroviário, Pedro Roxo, afirmou ao Esportes O POVO, que quer um time ambicioso para conquistar o acesso.