Fortaleza BC enfrenta Mogi em duelo direto por vaga no mata-mata do NBB

Foto: Vinicius Molz Schubert/União Corinthians Ala Salsamendi no jogo União Corinthians x Fortaleza Basquete Cearense pelo NBB 2024/2025

O Fortaleza Basquete Cearense tem um confronto direto hoje, a partir das 20 horas, na busca pela classificação para o mata-mata do NBB. A equipe cearense vai até Mogi das Cruzes (SP) enfrentar a equipe local, que está acima do Carcalaion na tabela. O Mogi é o 16° e, consequentemente, o primeiro da zona de classificação ao playoff, enquanto o Tricolor é o 18°.

Na reta final da temporada regular do NBB, com quatro jogos restantes, o Fortaleza BC precisa voltar a vencer para conquistar o máximo de pontos possível e melhorar a classificação na tabela. A equipe tem atualmente 38 pontos e saldo -199, enquanto o Mogi tem um ponto a mais e saldo negativo de 230.

A fase da equipe comandada por Flávio Espiga não empolga, uma vez que a derrota de 84 a 71 para o Franca foi o terceiro resultado negativo seguido da equipe cearense. Algo que pode animar o torcedor da equipe local foram os bons desempenhos, apesar dos resultados negativos, para Bauru e Franca, quinto e terceiro colocados, respectivamente.

O Mogi também não vive um grande momento. São seis derrotas consecutivas e o triunfo mais recente foi no mês de fevereiro. No último duelo entre as duas equipes, deu Carcalaion pelo placar de 76 a 69.

Entre os visitantes, o Fortaleza é o 11° com melhor aproveitamento, tendo vencido quatro de 12 confrontos fora de casa. Como mandante, o Mogi possui seis vitórias em 15 jogos, o que coloca a equipe como o terceiro pior mandante.

O ala Dexter McClanahan é a principal arma da equipe cearense para o jogo. Três vezes eleito para o jogo das estrelas, o jogador marcou 20 pontos na derrota para o São José e possui 15,1 pontos de média. Renan, pivô da equipe, é o segundo maior cestinha da equipe, atrás de Dexter, e o líder de rebotes da equipe.

Após esta partida, o Carcalaion enfrenta uma série de três jogos em casa antes de encerrar sua participação na temporada 2024/25 do NBB. Além de vencer os seus jogos, a equipe cearense precisa ficar de olho nos resultados do próprio Mogi e do Botafogo para conseguir a classificação para a fase eliminatória.

Confira os próximos jogos do Fortaleza BC