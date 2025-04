Entre tática e preparo físico: o peso da idade do elenco no rendimento do Fortaleza

Foto: AURÉLIO ALVES Aos 37 anos, David Luiz é um dos mais velhos do elenco tricolor

Dentre os vários contextos que estiveram presentes na derrota acachapante do Fortaleza para o Racing-ARG, na Arena Castelão, pela Copa Libertadores, um chamou atenção: a média de idade elevada do time titular. Na escalação, havia somente um jogador com menos de 30 anos, o zagueiro chileno Kuscevic, que tem 28. E a questão física foi, no confronto diante do time argentino, um elemento relevante.

Os zagueiros David Luiz e Titi, ambos com 37 anos, eram os mais experientes da equipe tricolor no jogo. Outros, como o goleiro João Ricardo (36), Lucas Sasha (35), Marinho (34), Lucero (33) e Pol Fernández (33), também ultrapassam a casa dos 32 anos. Em campo, o Racing, com um plantel bem mais jovem, mostrou-se soberano em todos os aspectos do jogo: tático, técnico e físico.

Mas até que ponto a média de idade influencia, de fato, no desempenho do Fortaleza nesta temporada? Fernando Graziani, colunista do O POVO e âncora do programa Esportes do POVO, da Rádio O POVO CBN, analisou o cenário.

“Eu não acho que a média de idade seja uma questão fundamental para o desempenho. A situação é muito mais campo e bola, erros coletivos e erros individuais. Na questão física, antes da idade, tem que saber qual é o nível físico do elenco, porque há atletas mais jovens que não têm a mesma potência física de um atleta mais velho e vice-versa. Então, eu não acho que há uma relação de causa e efeito entre média de idade e queda de rendimento”, opinou o colunista do O POVO.

O comentarista da Rádio O POVO CBN e estatístico Thiago Minhoca tem uma opinião semelhante, de que as más atuações não estão atreladas, diretamente, ao fator da idade do elenco tricolor. "Apesar de as contratações terem sido feitas com jogadores acima dos 30 anos, o rendimento dentro de campo está ligado muito mais a uma questão tática e de leitura de jogo, mais ligada ao treinador, que não tem observado problemas para equacionar dentro de campo", avaliou.

O fisiologista Lucas Oaks, por outro lado, trouxe um alerta quanto aos impactos de ter um elenco com média de idade elevada a longo prazo na temporada. Segundo ele o calendário intenso de competições, assim como a logística complicada de viagens do Fortaleza, são pontos que exigem alta capacidade de recuperação física, o que pode ser um desafio para atletas mais velhos.

“A idade elevada de um elenco vai, sim, influenciar no desempenho ao longo da temporada. Jogadores mais experientes costumam ter melhor compreensão tática e nível técnico, o que é positivo. No entanto, o calendário congestionado de 2025, com quatro competições ainda em disputa (Copa do Brasil, Nordestão, Série A e Libertadores), exige alta capacidade de recuperação física, algo mais desafiador para atletas mais velhos. Além disso, o fator geográfico pesa contra o Fortaleza, pois a equipe enfrenta longas viagens, muitas vezes com conexões, o que pode aumentar o desgaste”, disse ao Esportes O POVO.

Até por isso, Lucas Oaks destacou a importância do trabalho conjunto no dia a dia do clube. “Os departamentos de fisiologia, fisioterapia e preparação física vão ter que estar muito bem alinhados para que não haja sobrecarga de treinamento, nem que treine demais, nem que treine de menos. Esse talvez esse seja o principal ponto: treinar o necessário para que o atleta se recupere, se previna de lesões e tenha performance”, concluiu.

A média de idade dos elencos do Fortaleza na Série A desde 2020:

2020: 28,9 anos (maior da Série A)

2021: 27,8 anos (3º maior da Série A)

2022: 28,1 anos (7º maior da Série A)

2023: 29,4 anos (maior da Série A)

2024: 29,3 anos (3º maior da Série A)

2025: 32,4 anos (maior da Série A)

Fonte: Transfermarket