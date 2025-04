Fortaleza BC perde para o Mogi e se complica na busca pela classificação no NBB

Foto: Desk Manager Mogi Basquete/Reprodução O ala Salsamendi, do Fortaleza Basquete Cearense, atuando contra o Mogi, em duelo válido pelo NBB

O Fortaleza Basquete Cearense perdeu o duelo contra o Mogi-SP, em Mogi das Cruzes (SP), na noite de ontem, pelo placar de 75 a 63, na reta final do NBB. A equipe cearense, que segue na última posição, não conseguiu fazer frente aos paulistas, que fizeram um jogo muito dominante tanto no garrafão, quanto na linha dos três pontos.

Mogi x Fortaleza Basquete Cearense: o jogo

O primeiro quarto da partida foi marcado pelo domínio da equipe do Mogi no garrafão. O time paulista marcou 12 dos seus 16 pontos na zona pintada. Além da vantagem na pontuação, os mandantes também foram melhores nos rebotes, tendo 14 recuperações totais contra seis do Fortaleza.

O Carcalaion teve dificuldades em estabelecer seu ataque na primeira etapa do jogo. Dexter McClanahan acertou uma bola de três no início do jogo, mas não conseguiu ser tão efetivo no perímetro e teve um aproveitamento ruim nos lances livres. A entrada de Salsamendí melhorou o desempenho defensivo da equipe, limitando a vantagem para três pontos.

No segundo quarto, o Mogi conseguiu melhorar seu jogo no perímetro e acertou mais bolas três, obtendo êxito em seis de sete arremessos tentados. O destaque da equipe do Sudeste foi Gabriel, que encerrou o primeiro tempo liderando a equipe em pontos e em assistências.

O Fortaleza BC, por sua vez, continuou tendo dificuldades no jogo de garrafão e nos arremessos de média distância, conseguindo ter melhor pontuação partindo da linha do lance livre. Um ponto negativo da segunda etapa de jogo foi que a equipe cearense foi mais faltosa e acabou cedendo muitos pontos ao adversário, que foi ao intervalo vencendo por 47 a 28.

Os primeiros 10 minutos da segunda etapa foram de melhora do Carcalaion. Flávio Espiga, treinador da equipe, corrigiu os pontos negativos que o time apresentou no primeiro tempo e chegou a abrir 12 a 0 no período. Após dois tempos técnicos, a equipe do Mogi se apresentou de forma mais competitiva, mas não impediu que a diferença caísse para quatro pontos.

As mudanças realizadas no terceiro período foram decisivas para que o Mogi controlasse o jogo no último quarto. O Fortaleza BC conseguiu ser competitivo nos momentos iniciais, mas os donos da casa recuperaram o fôlego na reta final da partida e garantiram a vitória por 75 a 63.

Após a derrota, o Carcalaion enfrenta uma série de três jogos em casa antes de encerrar sua participação na temporada 2024/25 do NBB. Além de vencer os seus jogos, a equipe cearense precisa ficar de olho nos resultados do próprio Mogi e do Botafogo para conseguir a classificação para a fase eliminatória.