Castelão terá maratona de jogos até a pausa das competições para o Mundial de Clubes

Com o detalhamento da tabela das rodadas 2 a 12 do Campeonato Brasileiro Série A, divulgado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o calendário intenso de jogos da Arena Castelão foi definido. O estádio receberá uma maratona de partidas entre 5 de abril e 12 de junho deste ano — quando acontecerá a pausa para o Mundial de Clubes da Fifa.

Neste período serão realizados 15 jogos no Gigante da Boa Vista, sendo oito deles com mando de campo do Fortaleza e sete do Ceará. O número superior de partidas do Tricolor no estádio se deve à participação na Copa Libertadores.

Dos oito jogos do Leão no Castelão, cinco serão pelo Brasileirão — contra Internacional, Palmeiras, Juventude, Cruzeiro e Santos —, outros dois serão pela Libertadores — contra Colo-Colo e Bucaramanga —, além do confronto pela Copa do Brasil, da qual ainda haverá um sorteio para descobrir seu adversário.

Já o Vovô terá um jogo a mais que seu rival como mandante na Série A — contra Grêmio, Vasco, São Paulo, Vitória, Sport e Atlético-MG —, além do embate da Copa do Brasil, que também será descoberto após sorteio realizado pela CBF, cuja data ainda não foi revelada.

Intervalo maior entre jogos

Em média, o intervalo de tempo entre os jogos neste período intenso do calendário de jogos é levemente maior do que o realizado até este momento na temporada. Até então, 12 jogos aconteceram na Arena em um intervalo de 52 dias — entre os dias 8 de fevereiro e 1º de abril.

Nesse recorte, o número de mandos é novamente similar, com o Fortaleza tendo sido mandante em seis jogos, o Ceará em outros cinco, e o Maracanã, em um.

Portaria do Castelão

No último dia 25 de fevereiro, a Secretária de Esportes do Ceará determinou que a Arena Castelão só poderá receber jogos de futebol com um intervalo de 66 horas entre cada jogo. Com isso, o jogo entre Ceará e Vasco poderá ter o mando de campo alterado.

No detalhamento divulgado pela CBF, o jogo entre os Alvinegros está marcado para o próximo dia 15, às 21h30min, na Arena Castelão. Porém, o duelo entre Fortaleza e Internacional está marcado para o dia 13, às 20 horas, no mesmo local.

Com isso, se as datas permanecerem como estão, o confronto do Ceará contra o Vasco não cumprirá o intervalo de 66 horas necessárias, determinado em portaria do Estado.

Contudo, em exclusiva ao Esportes O POVO há um mês, o secretário da Esportes do Estado, Rogério Pinheiro, comentou sobre a análise de “caso a caso”.

“Vamos manter a portaria dentro dessa perspectiva (de melhorar a qualidade do gramado) […] Se, porventura, tiver algum jogo que não atenda às 66 horas previstas, nós vamos analisar caso a caso e, dependendo como for, liberar para que a gente possa receber esses grandes espetáculos”, disse.

O próximo jogo na Arena Castelão acontecerá no próximo sábado, 5. Na ocasião, o Ceará vai receber o Grêmio-RS, em duelo válido pela 2ª rodada da Série A do Brasileirão.

