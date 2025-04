"Estou sendo tratado injustamente como desonesto", diz Alex Santiago sobre saída do Fortaleza

Foto: AURÉLIO ALVES FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 08.01.2025: Apresentação de Pol Fernández, do Fortaleza na Arena Castelão. entrevista coletiva com o argenino na chegada ao clube, novo reforço para o Fortaleza em 2025 / Marcelo Paz / Alex Santiago. (Foto: Aurélio Alves/Jornal O POVO)

Horas depois de anunciar a saída — e o clube comunicar a demissão — do cargo de diretor de futebol da SAF do Fortaleza, Alex Santiago falou com exclusividade ao Esportes O POVO. O agora ex-dirigente do Tricolor falou em "mágoa muito profunda" pela saída, diz não aceitar questionamentos sobre honestidade e evitou apontar culpados pelo fim do ciclo.

Na manhã desta quinta-feira, 4, Alex se manifestou por meio de vídeo para explicar a saída do cargo. Pouco depois, a Diretoria Executiva da associação e o Conselho de Administração da SAF publicaram nota comunicando o desligamento. O ponto-chave foi o fato de a premiação do título do Campeonato Brasileiro de Futsal ter sido pago diretamente na conta de um atleta, e não na conta do clube, a pedido do ex-dirigente, que foi presidente do clube em 2024 e era responsável pela modalidade.

"Se houve erro de procedimento, ok. Mas não houve dolo", garantiu. "Fiz isso porque prometi para os jogadores (do futsal) que ele iriam receber o prêmio integralmente. Eu vi a realidade daqueles guerreiros, é totalmente diferente da realidade do futebol", completou.

"Estou sendo tratado injustamente, lendo coisas sobre desonestidade e não mereço isso. Se quiser falar que perdeu o (Campeonato) Cearense, que as contratações não encaixaram, que os resultados são ruins, tudo bem, são avaliações feitas sobre o trabalho de atletas, treinadores e dirigentes todos os dias. Mas não me venha questionar honestidade, como tenho lido em grupos de WhatsApp", completou.

Alex enumerou os feitos como diretor de futebol e presidente (três títulos do Campeonato Cearense, dois da Copa do Nordeste, duas presenças no G-4 da Série A, final da Sul-Americana, três participações na Copa Libertadores) desde 2021 e afirmou deixar o clube com consciência tranquila, mas uma "mágoa muito profunda".

"Não tenho mágoa de ser demitido, agora não queira criar situações que possam denegrir a minha honestidade, como li na rede social de uma torcida menor do clube, na segunda-feira” disparou. "Não posso deixar que afete minha imagem, sou advogado, professor da Faculdade de Direito e lidei com grandes operações no futebol e, em cinco temporadas, nunca se levantou qualquer suspeita sobre a minha conduta", recordou.

Na tarde desta quinta, o presidente do Fortaleza, Rolim Machado, relembrou a cronologia acerca da premiação do título do futsal e afirmou que a saída de Alex Santiago do Pici foi a "decisão de preservar a instituição".

O ex-dirigente evitou criticar o mandatário do clube ou o CEO da SAF, Marcelo Paz, a quem disse ter muita gratidão. “Não vou personificar, não posiciono em relação a ninguém. Foi uma decisão do Conselho da SAF. Sou muito grato a ele (Marcelo Paz) por ter me dado a oportunidade lá atrás de viver todas as alegrias com meu clube de coração da beira do campo. Eu fico chateado pela forma que foi conduzido e sobre o que foi falado no meu momento de encerramento de ciclo. Por tudo o que eu ajudei, de algum modo, a construir com o Profe (Vojvoda), funcionários e atletas, eu não merecia que as coisas tivessem acontecido dessa forma”, finalizou.