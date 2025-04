Versatilidade alvinegra: Dieguinho assume meio-de-campo do Ceará e se destaca

Foto: AURÉLIO ALVES Dieguinho assumiu vaga de titular do Alvinegro

O futebol moderno exige que os jogadores atuem em mais de uma posição. O dinamismo do jogo, a versatilidade e os padrões táticos fazem com que os atletas flutuem em campo. No Ceará, um jogador chegou como lateral-direito e até começou como titular, mas, em momento importante da temporada, encontrou seu espaço no meio-campo: Dieguinho.

O então defensor desembarcou em Porangabuçu vindo do Goiás, após se destacar na equipe esmeraldina na temporada de 2024. A chegada tinha como objetivo disputar posição com Rafael Ramos, titular absoluto na campanha de acesso do Vovô à Série A de 2025.

Com a lesão do português logo na primeira partida do ano, coube a Dieguinho assumir a vaga. No entanto, a contratação de Fabiano Souza, vindo do Moreirense-POR, modificou o cenário. O novo reforço rapidamente conquistou a titularidade na lateral-direita de Condé devido às suas boas atuações.

Mesmo assim, Dieguinho seguiu sendo uma espécie de "12º jogador", participando de quase todas as partidas. E foi justamente em um momento crucial que ele encontrou sua nova função. Na véspera do jogo de ida da final do Campeonato Cearense, diante do Fortaleza, Condé não contava com volantes de origem com características ofensivas disponíveis.

A oportunidade surgiu para Dieguinho. Escalado ao lado de Fernando Sobral, ele teve uma atuação destacada na vitória por 1 a 0, no dia 15 de março, na Arena Castelão. No jogo de volta, que confirmou o título alvinegro após empate por 1 a 1, o carioca consolidou sua adaptação ao meio-campo.

O grande destaque, no entanto, veio na estreia do Ceará na Série A do Campeonato Brasileiro, contra o RB Bragantino, na última segunda-feira, 31, no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP). O duelo terminou em 2 a 2, e o camisa 20 teve uma atuação de destaque, contribuindo com a assistência para o primeiro gol da partida, marcado por Pedro Raul.

"Quando cheguei aqui, na minha apresentação, falei que me sentia à vontade em duas posições. Léo Condé deixou muito claro que me trouxe para atuar como volante", disse.

"Ele precisou me utilizar como lateral em um jogo em que o Rafael (Ramos) se machucou, mas eu me sinto muito bem tanto como volante quanto como lateral. Não quero me rotular, todo mundo sabe que estou pronto para ajudar onde for preciso", afirmou Dieguinho sobre sua versatilidade.

Agora, para manter a boa fase, o atleta foca no próximo adversário: o Grêmio, que o Alvinegro enfrenta amanhã, às 18h30min, no Castelão. "Estamos nos preparando com base no que é a equipe do Grêmio, que tem muita qualidade. O treinador sabe o que precisamos para enfrentar esse desafio, e a torcida pode esperar que vamos fazer valer o mando de campo. Vamos nos impor, partir para cima e buscar a vitória desde o primeiro minuto", concluiu.