Ceará recebe Grêmio em jogo que marca reencontro da torcida com a Série A

Foto: AURÉLIO ALVES Fernando Sobral é peça importante no meio do Vovô

Após duas temporadas, o torcedor do Ceará volta à Arena Castelão para acompanhar um jogo da Série A. O Alvinegro de Porangabuçu enfrenta o Grêmio hoje, às 18h30min, pela segunda rodada do principal torneio nacional.

A equipe comandada por Léo Condé entra em campo em busca da primeira vitória no Brasileirão 2025. Na estreia, na última segunda-feira, 31, o clube empatou fora de casa com o RB Bragantino, por 2 a 2, em Bragança Paulista (SP). Na ocasião, o Vovô chegou a abrir 2 a 0 no placar, mas viu o Massa Bruta reagir e igualar o embate.

Diante de sua torcida, a expectativa é manter o ótimo momento vivido jogando em Fortaleza. O time defende uma invencibilidade de 22 partidas na capital cearense — a última derrota foi ainda pela Série B de 2024, no dia 17 de agosto, diante do Mirassol-SP, por 2 a 1.

Para seguir com o retrospecto positivo, os comandados de Condé devem contar com o apoio da torcida em bom número. De acordo com a última parcial de público, mais de 20 mil alvinegros já garantiram presença no confronto. Em campo, Condé ainda busca a formação ideal para a equipe.

Três jogadores importantes devem continuar fora: o zagueiro Ramon Menezes, o volante Richardson e o atacante Pedro Henrique. As ausências do defensor e do meio-campista vêm sendo bem supridas por Willian Machado e Fernando Sobral, respectivamente. Já a vaga na ponta direita — que pertencia a um dos principais nomes do time na temporada — permanece como a principal dúvida.

Na última partida, Condé escalou um trio ofensivo com Galeano, Fernandinho e Pedro Raul. A escolha surpreendeu, já que, desde a lesão do camisa 7, Aylon vinha sendo o titular da posição, mesmo sem agradar a torcida com seu rendimento.

Apesar das preocupações, Condé também conta com boas surpresas. Uma delas é Dieguinho, que chegou como lateral-direito e se firmou como volante ao lado de Sobral. Contra o RB Bragantino, ele deu a assistência para o gol de Pedro Raul. Em entrevista coletiva realizada na última quinta-feira, 3, o camisa 20 demonstrou foco no duelo contra o Grêmio.

“Estamos fazendo uma preparação em cima daquilo que é a equipe do Grêmio, que é uma equipe muito qualificada. E o treinador é muito inteligente. Ele sabe o que vai trazer para nós para enfrentar o Grêmio, e a torcida pode esperar que a gente vai fazer valer o nosso mando de campo", afirmou o polivalente jogador.

O Tricolor Gaúcho, por sua vez, divide suas atenções entre duas competições: Série A e Copa Sul-Americana. A vitória na estreia do Brasileirão, por 2 a 1 sobre o Atlético-MG, em Porto Alegre (RS), motiva a equipe comandada por Gustavo Quinteros a buscar um bom resultado no Castelão.

Porém, o time não contará com um de seus principais destaques: Braithwaite. O atacante dinamarquês foi poupado e não viajou com o restante do elenco. A ausência é vista como positiva para o Vovô, já que o jogador é o artilheiro gremista na temporada, com oito gols marcados em 12 partidas.

Apesar do desfalque, há novidades entre os relacionados para o confronto. O lateral-direito Igor Serrote e os meio-campistas Camilo e Edenilson estão de volta à lista. Eles haviam sido preservados na estreia do Imortal na Sul-Americana, diante do Sportivo Luqueño-PAR, em que o Grêmio venceu por 2 a 1.

Ceará x Grêmio

Ceará

4-3-3: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia; Fernando Sobral, Dieguinho e Lucas Mugni; Galeano (Aylon), Fernandinho e Pedro Raul. Técnico: Léo Condé

Grêmio

4-5-1: Tiago Volpi; Igor Serrote, Jemerson, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Camilo, Villasanti, Pavón, Edenilson e Amuzu; Arezo. Técnico: Gustavo Quinteros

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Data: 5/4/2025

Horário: 18h30min

Árbitra: Edina Alves Batista-Fifa/SP

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis/SP e Fabrini Bevilaqua Costa/SP

VAR: Caio Max Augusto Vieira/GO

Transmissão: Premiere, Rádio O POVO CBN, O POVO CBN Cariri, Facebook e YouTube O POVO