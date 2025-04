Ednaldo Rodrigues promete anunciar novo técnico da seleção antes de junho: "Em breve"

Foto: Staff Images / CBF Ednaldo Rodrigues irá decidir o novo treinador da Amarelinha

Ednaldo Rodrigues, presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), reuniu-se ontem com Rodrigo Caetano e Juan, coordenador executivo geral das seleções masculinas e coordenador técnico, respectivamente. Juntos, na sede da entidade, discutiram sobre a escolha do novo treinador da seleção brasileira após a demissão de Dorival Júnior.

Alguns nomes são cogitados para conduzir a Amarelinha na reta final das Eliminatórias e disputar a Copa do Mundo de 2026, nos Estados Unidos, México e Canadá: os portugueses Jorge Jesus, do Al-Hilal, Abel Ferreira, do Palmeiras, e Artur Jorge, ex-Botafogo; o italiano Carlo Ancelotti, do Real Madrid; e Filipe Luís, do Flamengo.

De acordo com a entidade, o objetivo é anunciar o novo comandante da Amarelinha antes do mês de junho, quando o Brasil enfrenta Equador e Paraguai, ambos pelas Eliminatórias.

"A reunião com o coordenador executivo geral das seleções masculinas, Rodrigo Caetano, e com o Juan teve como foco a escolha do novo treinador da seleção brasileira. Em breve, anunciaremos o nome do técnico, a tempo de fazer a convocação para os dois jogos das Eliminatórias, na data Fifa de junho", declarou Ednaldo.

Como parte da preparação para os dois próximos compromissos da Amarelinha, a CBF enviará o departamento de seleções, que fará observações, para diversas partidas do Brasileirão, da Libertadores e da Copa Sul-Americana. A primeira delas será o duelo entre Botafogo e Juventude, válida pelo Campeonato Brasileiro.

"Temos tido reuniões com o presidente Ednaldo, com a participação do Juan em algumas delas, com o foco em buscar o nome desse futuro treinador da seleção brasileira. Assim que tivermos isso definido por parte do presidente, iniciaremos as negociações para o mais rapidamente possível anunciar o nome do novo comandante da seleção brasileira", afirmou Rodrigo Caetano.

"O departamento de seleções segue providenciando relatórios, fazendo observações in loco, que iniciaremos nesse final da semana, e acompanhando todas as competições relevantes fora do país, para juntarmos o maior número possível de informações para o futuro comandante. Esse trabalho é diário e constante, sempre foi realizado antes. E agora, a gente está dando prosseguimento normalmente", concluiu o coordenador executivo geral.