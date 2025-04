Fora de casa, Fortaleza enfrenta Mirassol em busca da segunda vitória no Brasileirão

Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC Lucero é esperança de gols do Fortaleza

Em meio à tensão da crise vivida pelo Fortaleza, nos bastidores do clube, o elenco tricolor volta às atenções para o seu segundo compromisso na Série A. No interior paulista, o Leão do Pici visita o Mirassol, neste domingo, 6, às 18h30min, no estádio Campos Maia, pela segunda rodada do certame nacional.

Se enfrentando pela primeira vez na história, as equipes serão protagonistas de um confronto inédito, porém ambos os times chegam para o duelo em um panorama semelhante. Vivendo um momento indesejado neste início de temporada, Mirassol e Fortaleza buscam sair com um placar positivo no Maião a fim de melhorar o desempenho negativo.

Mirassol x Fortaleza pelo Brasileirão 2025: como chega o Tricolor

Após a taxativa derrota de 3 a 0 para o Racing, na estreia da Libertadores, e o tumultuado extracampo na cúpula do clube, o Fortaleza se concentra em voltar para casa com um placar vencedor, a fim de amenizar o clima de instabilidade e a desconfiança por parte da torcida.

Com isso, o Tricolor se apega à estreia vitoriosa contra o Fluminense para tentar repetir o resultado positivo. Entretanto, para além dos três pontos, a equipe leonina busca precisará voltar a apresentar uma boa performance para dar sequência ao bom início na Série A, algo que não tem acontecido nos últimos jogos. No retrospecto das últimas dez partidas, o Tricolor acumulou cinco derrotas, dois empates e somente três vitórias.

Diante do adversário, a equipe de Vojvoda contará com sete desfalques: Brítez, Breno Lopes, Dylan Borrero, Pochettino, Pedro Augusto, Felipe Jonatan e Tinga.

Mirassol x Fortaleza pelo Brasileirão 2025: como chega o Leão Caipira

Estreante na Série A do Brasileirão, o Mirassol iniciou o campeonato sendo superado por 2 a 1, pelo Cruzeiro, no Mineirão. Com o revés, o time paulista vivencia sua pior sequência dos últimos sete anos e não vence há mais de dois meses. A última vitória do Leão Caipira ocorreu ainda na primeira fase do Paulistão, contra o Velo Clube, no dia 5 de fevereiro. Desde então, a equipe sofreu sete derrotas e um empate.

Agora, jogando em casa contra o Fortaleza, além do apoio da torcida, a equipe paulista contará com retornos importantes ao plantel, como o dos atacantes Leo Gamalho, Cristian e Rafa Silva. Por outro lado, o Mirassol terá cinco desfalques: o atacante Negueba, os meias Matheus Bianqui, Roni e Zé Vitor, além do zagueiro David Braz.

Mirassol x Fortaleza pelo Brasileirão 2025: destaques do jogo

Sem desfalques significativos no ataque, o Fortaleza conta com o faro de gol do atacante Lucero, artilheiro da equipe na temporada com sete tentos anotados. Além do argentino, Deyverson, que já soma duas partidas com a camisa tricolor, também é esperança da torcida para anotar seu primeiro gol pelo Fortaleza diante do Mirassol.

Já a equipe comandada por Guanaes conta com a pontaria de Iury Castilho, artilheiro da temporada com quatro gols somados. Além do jogador, o retorno do atacante Léo Gamalho e do meia Gabriel também dão expectativas de bola na rede para o torcedor do Mirassol.

Mirassol x Fortaleza pelo Brasileirão 2025: análise de Iara Costa

“O Fortaleza chega para o jogo diante do Mirassol bastante pressionado dentro e fora de campo, pelos resultados e apresentações ruins, e imbróglios administrativos. Esse cenário, somado ao momento ruim do Mirassol, que está na zona de rebaixamento e não vence uma partida desde o início de fevereiro, ao que tudo indica dará ao jogo um tom de desespero”, apontou a jornalista.

“Os dois times estão em busca de mostrar mais do que exibiram até aqui e isso pode causar, taticamente, uma partida truncada, ainda que bem disputada”, completou.

Mirassol x Fortaleza pelo Brasileirão 2025: provável escalação

Fortaleza

3-5-2: João Ricardo; Kuscevic, David Luiz e Titi; Pikachu, Rossetto (Pol Fernández), Lucas Sasha, Martínez e Bruno Pacheco; Marinho e Lucero

Técnico: Juan Pablo Vojvoda

Mirassol

4-3-3: Alex Muralha; Lucas Ramon, João Victor, Luiz Otávio e Reinaldo; Neto Moura, Danielzinho e Chico Kim; Clayson, Fabrício Daniel e Iury Castilho

Técnico: Rafael Guanaes



Mirassol x Fortaleza pelo Brasileirão 2025: ficha técnica

Local : Estádio José Maria Campos Maia (Maião), Mirassol (SP)

: Estádio José Maria Campos Maia (Maião), Mirassol (SP) Data : 6/4/2025

: 6/4/2025 Horário : 18h30min

: 18h30min Árbitro : Sávio Pereira Sampaio (DF)

: Sávio Pereira Sampaio (DF) Assistentes : Leila Naiara Moreira da Cruz (DF) e Daniel Henrique da Silva Andrade (DF)

: Leila Naiara Moreira da Cruz (DF) e Daniel Henrique da Silva Andrade (DF) VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

Mirassol x Fortaleza pelo Brasileirão 2025: onde assistir ao vivo à transmissão